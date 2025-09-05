Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Смешарики
Статьи
Статьи о сериале «Смешарики»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Смешарики»
Вся информация о сериале
Фаны «Смешариков» ревут: ну когда Нюша и Бараш будут вместе? Авторы неспроста топчутся на месте — есть план на будущее
Все признаки влюбленности на лицо.
3 комментария
5 сентября 2025 13:17
В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете
Поступки одного героя — уже давно за гранью добра.
Написать
26 августа 2025 16:11
Елки-иголки: Багрова в «Брате» назвали именно Данилой благодаря Нюше из «Смешариков» — таким кроссоверам позавидует даже Marvel
Режиссера надоумила случайная встреча.
Написать
14 августа 2025 08:27
Что скрывает Пин? Немецкий акцент героя «Смешариков» навел на мрачные мысли — безумная теория зашла слишком далеко
А ведь были знаки.
Написать
13 августа 2025 16:11
Только Пин — это Pin: имена «Смешариков» из английской версии уморительны — тут есть и Ольга, и Роза
Весьма креативно, но логику уловить трудно.
2 комментария
8 августа 2025 12:19
Почему кролика из «Смешариков» зовут Крош: версия русская, американская и даже китайская
Четкого ответа создатели так и не дали.
1 комментарий
21 июня 2025 11:50
«Не из этого мира»: почему Пин в «Смешариках» именно немец — у создателей мульта есть неожиданный ответ
Стать британцем или французом пингвин попросту не мог.
3 комментария
21 июня 2025 09:25
Вот уже 21 год живут в одной поре: сколько лет каждому из «Смешариков», от Кроша до Лосяша
Узнали, кто из них самый старый, а кто еще юнец.
Написать
18 июня 2025 17:09
Как связаны «Смешарики» и «Мадагаскар»: объясняем для тех, кто не заметил связь между Пином и Шкипером
Тайная родственная связь и шутка от создателей.
Написать
3 июня 2025 17:09
Его показали на одном кадре, но уже ясно — спасет Кроша и Ежика: Устюгов из «Ментовских войн» стал частью «Смешариков»
Новый проект о любимых зверушках выйдет в кино совсем скоро.
1 комментарий
19 мая 2025 14:15
Совунья — лысый брутал: чьими голосами говорят любимые герои «Смешариков»
Показываем актеров дубляжа.
Написать
17 мая 2025 16:11
Сам Крош ногу сломит: у «Смешариков» куча спин-оффов и несколько фильмов — в каком порядке их смотреть?
Пытаемся разобраться в мультяшной хронологии.
Написать
17 апреля 2025 09:25
Плагиат, цензура и слишком «для взрослых»: почему на безобидных «Смешариков» ополчились в Германии
История, достойная отдельной серии легендарного мульта.
6 комментариев
14 апреля 2025 20:03
Что если бы «Смешариков» снял Миядзаки: у ИИ получились русские «Тоторо» и «Унесенные призраками»
Нейросети за час делают то, на что аниматоры тратили бы месяцы.
4 комментария
13 апреля 2025 19:34
Флегматичный Ежик или ворчливая Совунья: тест покажет, кто вы из «Смешариков»
Написать
16 января 2025 18:36
«Смешарики» могли не появиться на экранах: как создавался культовый мультсериал, полюбившийся россиянам
Для настолки даже разработали необычный концепт.
2 комментария
10 января 2025 20:03
«Выворачивает наизнанку культуру»: из-за новой серии «Смешариков» разгорелся серьезный скандал
Авторы шоу якобы задели чувства целого народа.
1 комментарий
16 декабря 2024 14:44
Сова Ольга и Опрокидыш: как иностранцы переводят имена российских мультперсонажей
От побуквенных транслитераций до адаптаций.
Написать
29 августа 2024 07:45
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667