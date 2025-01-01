Меню
Цитаты из сериала Юху и его друзья

Отец Время [Открывающие строки] Да, ребята! Пора для Юху и его друзей!
Отец Время [поёт] Давным-давно было пять директоров, которые разрушили Землю ради денег. Мать Природа разозлилась, сказала Отцу Времен, эй, папа, ты лучше останови их, а то спишь на диване, дорогой! Тогда Отец Время запульнул этих пятерых в пушистиков-сладких пирожков, в места, которые они ограбили, драгоценности, которые им нужно вернуть, О-о!
Отец Время Найдите все драгоценности, которые я могу посеять, желание всем вам я исполню, о чём бы вы пожелали? Ребята! Так что по всему миру они идут, иначе у нас не будет шоу, Юху и его друзья
Лемми Я Лемми.
Руди Я Руди.
Пэмми Я Пэмми.
Чеву Я Чеву.
Отец Время Кого мы забыли?
Юху Я Юху. И друзья!
Отец Время Ребята, пора для шоу!
