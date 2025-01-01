Отец Время
[Открывающие строки] Да, ребята! Пора для Юху и его друзей!
Отец Время
[поёт] Давным-давно было пять директоров, которые разрушили Землю ради денег. Мать Природа разозлилась, сказала Отцу Времен, эй, папа, ты лучше останови их, а то спишь на диване, дорогой! Тогда Отец Время запульнул этих пятерых в пушистиков-сладких пирожков, в места, которые они ограбили, драгоценности, которые им нужно вернуть, О-о!
Отец Время
Найдите все драгоценности, которые я могу посеять, желание всем вам я исполню, о чём бы вы пожелали? Ребята! Так что по всему миру они идут, иначе у нас не будет шоу, Юху и его друзья
Лемми
Я Лемми.
Руди
Я Руди.
Пэмми
Я Пэмми.
Чеву
Я Чеву.
Отец Время
Кого мы забыли?
Юху
Я Юху. И друзья!
Отец Время
Ребята, пора для шоу!