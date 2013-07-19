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Лив и Мэдди 2013 - 2017 1 сезон
О сериале
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Сериалы
Лив и Мэдди
Сезоны
Сезон 1
Liv & Maddie
6+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
19 июля 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
21
Продолжительность сезона
7 часов 42 минуты
Актеры 1 сезона
Дав Камерон
Джои Брагг
Tenzing Norgay Trainor
Кали Роша
Бенжамин Кинг
Гэрри Маршалл
Все актеры 1 сезона
Рейтинг сериала
6.3
Оцените
11
голосов
6.4
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Лив и Мэдди»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
19 июля 2013
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
15 сентября 2013
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
22 сентября 2013
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
29 сентября 2013
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
6 октября 2013
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
13 октября 2013
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
3 ноября 2013
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
10 ноября 2013
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
24 ноября 2013
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
1 декабря 2013
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
17 января 2014
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
26 января 2014
Серия 13
Episode 13
Сезон 1
Серия 13
9 февраля 2014
Серия 14
Episode 14
Сезон 1
Серия 14
9 марта 2014
Серия 15
Episode 15
Сезон 1
Серия 15
16 марта 2014
Серия 16
Episode 16
Сезон 1
Серия 16
6 апреля 2014
Серия 17
Episode 17
Сезон 1
Серия 17
13 апреля 2014
Серия 18
Episode 18
Сезон 1
Серия 18
4 мая 2014
Серия 19
Episode 19
Сезон 1
Серия 19
22 июня 2014
Серия 20
Episode 20
Сезон 1
Серия 20
29 июня 2014
Серия 21
Episode 21
Сезон 1
Серия 21
27 июля 2014
График выхода всех сериалов
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