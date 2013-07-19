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Лив и Мэдди 2013 - 2017 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лив и Мэдди
Киноафиша Сериалы Лив и Мэдди Сезоны Сезон 1
Liv & Maddie 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 июля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 21
Продолжительность сезона 7 часов 42 минуты

Актеры 1 сезона

Дав Камерон
Дав Камерон
Джои Брагг
Джои Брагг
Tenzing Norgay Trainor
Кали Роша
Бенжамин Кинг
Гэрри Маршалл
Гэрри Маршалл
Все актеры 1 сезона

Рейтинг сериала

6.3
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Лив и Мэдди»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 июля 2013
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 сентября 2013
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 2013
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 сентября 2013
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 октября 2013
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 октября 2013
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
3 ноября 2013
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
10 ноября 2013
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
24 ноября 2013
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
1 декабря 2013
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
17 января 2014
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 января 2014
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
9 февраля 2014
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
9 марта 2014
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
16 марта 2014
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
6 апреля 2014
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
13 апреля 2014
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
4 мая 2014
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
22 июня 2014
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
29 июня 2014
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
27 июля 2014
График выхода всех сериалов
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