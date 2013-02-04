В 4-м сезоне сериала «Команда «Умизуми» Милли, Гео и робот отправляются вместе со своим другом Логаном в скейт-парк Уми-Сити. Но одновременно с ними на площадку выходит самая известная банда города – «Трабл Рэй». Злодеи хотят сломать скейтборды и ролики, чтобы никто не мог насладиться катанием. Позже команда помогает очаровательным пингвинам с Крайнего Севера найти новый дом в вольере зоопарка. Однако кто-то открывает загон и выпускает всех птиц на свободу. Теперь 50 одиноких пингвинят разгуливают по городу и могут попасть в беду. Команда «Умизуми» срочно должна собрать всех малышей вместе!