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Команда «Умизуми» 2010 - 2015, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Команда «Умизуми»
Киноафиша Сериалы Команда «Умизуми» Сезоны Сезон 4
Team Umizoomi 0+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 4 февраля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 19
Продолжительность сезона 7 часов 55 минут
О чем 4-й сезон сериала «Команда «Умизуми»»

В 4-м сезоне сериала «Команда «Умизуми» Милли, Гео и робот отправляются вместе со своим другом Логаном в скейт-парк Уми-Сити. Но одновременно с ними на площадку выходит самая известная банда города – «Трабл Рэй». Злодеи хотят сломать скейтборды и ролики, чтобы никто не мог насладиться катанием. Позже команда помогает очаровательным пингвинам с Крайнего Севера найти новый дом в вольере зоопарка. Однако кто-то открывает загон и выпускает всех птиц на свободу. Теперь 50 одиноких пингвинят разгуливают по городу и могут попасть в беду. Команда «Умизуми» срочно должна собрать всех малышей вместе!

Рейтинг сериала

6.2
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Команда «Умизуми»»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Мальчик с драконом на скейтборде The Boy With the Dragon Skateboard
Сезон 4 Серия 1
4 февраля 2013
Город потерянных пингвинов City of Lost Penguins
Сезон 4 Серия 2
6 февраля 2013
Подарок Уми-машины на день рождения UmiCar's Birthday Present
Сезон 4 Серия 3
22 апреля 2013
Инструменты Робо Robo Tools
Сезон 4 Серия 4
13 мая 2013
Солнечная фея The Sunshine Fairy
Сезон 4 Серия 5
15 мая 2013
Маленький панда Джо Little Panda Joe
Сезон 4 Серия 6
14 июня 2013
Украденные обеды Stolen Lunches
Сезон 4 Серия 7
9 сентября 2013
Безумие фрикаделек Meatball Madness
Сезон 4 Серия 8
11 сентября 2013
Гран-при Уми Umi Grand Prix
Сезон 4 Серия 9
11 октября 2013
Летучий дом Gloopy Fly Home
Сезон 4 Серия 10
18 ноября 2013
Кинобезумие! Movie Madness!
Сезон 4 Серия 11
20 ноября 2013
Ниндзя Уми Umi Ninjas
Сезон 4 Серия 12
15 января 2014
Умикопы! UmiCops!
Сезон 4 Серия 13
17 января 2014
Рыцари Уми Umi Knights
Сезон 4 Серия 14
29 апреля 2014
Потерянные сказки в городе Lost Fairy Tales in the City
Сезон 4 Серия 15
1 мая 2014
Спальный Умиавтомобиль Sleeping UmiCar
Сезон 4 Серия 16
9 сентября 2014
Вещицы сошли с ума Gizmos Gone Wild
Сезон 4 Серия 17
10 сентября 2014
Космические герои Уми Umi Space Heroes
Сезон 4 Серия 18
16 февраля 2015
Спасательный вертолет Уми Umi Rescue Copter
Сезон 4 Серия 19
24 апреля 2015
График выхода всех сериалов
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