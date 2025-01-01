Финал «Игры престолов» недооценён: теория фанатов доказывает, что Бран стал королём не случайно

Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей

Замену Найтли в новых «Пиратах Карибского моря» уже нашли: имя этой блондинки знает весь мир

38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова

Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали

Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе

32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами

«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает

Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают

Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга