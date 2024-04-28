Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Взрослые дочери
1 постер
Киноафиша Сериалы Взрослые дочери

Взрослые дочери (2024 - 2024)

Vzroslye docheri 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Смотрим
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается Галина Федоровна Борзова, которая всю жизнь посвятила преподавательской деятельности и получила звание заслуженного учителя России. Однажды она выясняет, что в ее семье большие неприятности. Ее взрослые дочери Оля, Маша и Ира практически перестали общаться. Галина Федоровна принимает решение помочь им наладить отношения. Но для этого она должна помочь дочерям справиться не только с личными проблемами. Вмешательство главной героини приводит к драматическим последствиям.

В ролях
В ролях
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Анатолий Лобоцкий
Анатолий Лобоцкий
Анастасия Веденская
Анастасия Веденская
Валерий Ярёменко
Полина Гальченко
Полина Гальченко
Евгений Токарев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
3.8 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Взрослые дочери - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше