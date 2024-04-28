В центре событий оказывается Галина Федоровна Борзова, которая всю жизнь посвятила преподавательской деятельности и получила звание заслуженного учителя России. Однажды она выясняет, что в ее семье большие неприятности. Ее взрослые дочери Оля, Маша и Ира практически перестали общаться. Галина Федоровна принимает решение помочь им наладить отношения. Но для этого она должна помочь дочерям справиться не только с личными проблемами. Вмешательство главной героини приводит к драматическим последствиям.