Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Лицом к лицу
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Лицом к лицу
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Лицом к лицу
Страсбург, департамент Нижний Рейн, Франция
Даты съемок сериала Лицом к лицу
29 июня 2020 - 24 июля 2020
Сентябрь 2020 - Март 2021
В России на 3 дня отключат мобильный и домашний интернет: людей призвали терпеть и «не роптать»
Китайцев и немцев брать не нужно: запомните самые надежные марки авто — проезжают по 400 000 км
Даже вопросы про Крым так не отпугивают мошенников: простой, но рабочий метод борьбы от эксперта по кибербезопасности
Свой лучший детектив создатель «Йеллоустоуна» снял по реальным событиям: американская Каменская расследует жуткое убийство индианки
Раскрываем сладкую ложь DreamWorks: «Шрек» оказался приукрашенной экранизацией книги — Фиона и Осел там были совсем другими
«Ничего подобного за всю историю»: российский мульт с рейтингом 9,3 (!) заходит даже взрослым — пока смотрели «Машу и Медведь», вышел настоящий хит
«Редкостные фекалии»: свежий сериал с Устюговым мог стать новой «Ликвидацией», но увы – «полная брехня по реальным событиям»
Вспомните 6 великих фильмов СССР по кадру с поездом: спорим, не отличите «Родню» Михалкова от других шедевров? (чух-чух-тест)
«Долгая прогулка» — лучшая экранизация Кинга, но различий с книгой катастрофически много: вот чем на самом деле заканчивается история
«Дом дракона 3» эпичнее двух прошлых сезонов и финала «Игры престолов» вместе взятых: сериал бьет рекорды еще до премьеры
6 российских сериалов чаще всего смотрели весной 2026 года: «Первый отдел» в топ не попал, но зато есть наша «Игра престолов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667