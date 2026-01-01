Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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C.S.I. Место преступления
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Награды и номинации «C.S.I. Место преступления»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2004
Лучшая драма
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая драма
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая драма
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Победитель
Outstanding Cinematography for a One Hour Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Победитель
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Makeup for a Series (Prosthetic)
Номинант
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Series (Prosthetic)
Номинант
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Cinematography for a One Hour Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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