Мосгаз. Дело № 10. Метроном
Статьи
Слишком много новых лиц — а как же Черкасов? Все подробности 11 сезона «Мосгаза»
Подзаголовок проекта уж очень говорящий, да и каст пополнился звездами.
Написать
8 декабря 2024 12:48
После «Метронома» Черкасова восстановят в должности: момент, который зрители упустили в 10 сезоне «Мосгаза»
А заодно и спойлер к 11 части истории.
1 комментарий
29 ноября 2024 18:07
Черкасов уже не тот? «Мосгаз. Метроном» не попал в топ-3 самых популярных сериалов России прямо сейчас
Кроме «Следа» в списке лидеров хватает сюрпризов.
1 комментарий
15 ноября 2024 11:21
Постаревший Смоляков и новое дело майора Черкасова: объясняем, чего ждать от 10 сезона «Мосгаза»
В работе также находится одиннадцатая часть легендарного сериала.
Написать
4 ноября 2024 20:04
