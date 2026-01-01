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Места и даты съемок сериала Детективы с того света

Основные места съемок сериала Детективы с того света

  • Ванкувер, Британская Колумбия, Канада

Где снимали известные сцены

Студия
Авеню 100а, дом 20146, Лэнгли, Британская Колумбия, Канада
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место съёмок
Острова Дискавери, Британская Колумбия, Канада
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Мясная лавка «Tongue & Tail»
ул. Кэмби, 322, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
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Даты съемок сериала Детективы с того света

  • 6 декабря 2021 - 3 февраля 2022
  • 7 ноября 2022 - 20 марта 2023
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