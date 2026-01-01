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Награды и номинации «Олененок»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2025 Золотой глобус 2025
Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Победитель
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Победитель
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Победитель
Outstanding Picture Editing for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Limited or Anthology Series
Победитель
Лучшее музыкальное руководство
Номинант
 Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Contemporary Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Director, Fiction
Победитель
Writer, Drama
Победитель
Limited Drama
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Sound, Fiction
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Editing, Fiction
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025 Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
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