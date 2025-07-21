Меню
Статьи о сериале «Олененок»
Создатель «Олененка» рассказал о вырезанном из сериала эпизоде — зрители бы такое вряд ли выдержали
Продюсерам казалось, что аудитории нужна передышка после всей драмы — сам создатель в итоге сделал по-другому.
Написать
21 июля 2025 07:00
Стивен Кинг назвал этот мини-сериал одним из лучших шоу, которые он когда-либо видел — это не хоррор, но напугать он тоже может
Британский сериал собрал все самые престижные награды в прошлом году и до сих пор остается в топе стримингов.
Написать
12 мая 2025 18:36
Не только американские экшены: 5 отличных британских сериалов этого года, которые можно посмотреть на Нетфликс
Самое время проверить свое понимание небезызвестного британского акцента.
Написать
23 декабря 2024 14:44
Нетфликс выпустил 25 сериалов в этом году — и эти 5 точно стоит посмотреть
Некоторые из них уже забрали домой пару престижных наград — а другие только готовятся блеснуть во время наградного сезона.
Написать
12 декабря 2024 18:36
Google назвал десятку самых трендовых шоу года (спойлер: «Дом Дракона» даже не в топ-5)
Но в топ-10 раскритикованный сиквел «Игры престолов» все-таки попал.
Написать
11 декабря 2024 18:07
Абсолютно уникальный сериал Нетфликс: на престижной премии его поставили даже выше топ-10
Критики признали его уникальным и самобытным.
Написать
7 декабря 2024 10:23
Критик назвал топ-3 сериала от Netflix за 2024 год: если еще не смотрели, вам крупно повезло
А тем, кто уже видел, советуем глянуть еще раз.
Написать
6 декабря 2024 13:17
Топ-3 мини-сериала для тех, кто ценит свое время: пригодятся теплыми осенними вечерами
Не все любят шоу по 10 сезонов и 238 серий.
Написать
3 сентября 2024 15:00
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
