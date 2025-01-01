Женщина в зелёном свитере Я не должна тебе говорить, кто я. Ты не спрашиваешь, кто я, ты меня не знаешь, тебе не нужно знать, кто я, ты не знаешь, кто я, ты не спрашиваешь, кто я, ты меня не знаешь, тебе не нужно знать, кто я, ты не знаешь, кто я.

Мышь 'Фиц' Фицджеральд Я знаю. Никто не знает, кто ты. Поздравляю.

Женщина в зелёном свитере Я не обязана тебе говорить спасибо. Я сказала, что не обязана говорить тебе спасибо. Я не обязана тебе говорить спасибо. Я сказала, что не обязана говорить тебе спасибо. Я не обязана тебе говорить спасибо.