Цитаты из сериала Пол-литровая мышь

Shark Могу помочь вам?
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Могу помочь *вам*?
Мышь 'Фиц' Фицджеральд Где все? И почему?
Shark Ты пьяный?
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Недостаточно пьяный.
Рода Так, хочешь взять по обычным 12 бутылок?
Мышь 'Фиц' Фицджеральд Нет, давай сделаем... давай сделаем 13.
Полицейский [к Мышонку, который проник в музыкальный магазин и начал играть на гитаре] Это было классно!
Полицейский [напевание рок-н-ролльной мелодии]
Полицейский Рок-н-ролл!
Мышонок 'Фитц' Фицджеральд Это называется Ид... к чёрту... так что пойми намёк.
Мышь 'Фиц' Фицджеральд Мы только что выложили 64 тысячи долларов в этом баре. Придётся искать работу, чтобы прикрыть тот факт, что мы ограбили банк.
Roostre Ты кто, мышь или...
[пауза]
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Или что?
Roostre Чёрт, я не знаю. Ты выглядишь как чёртова мышь. Эта мышь.
Eye Ты убиваешь деревья.
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Заткнись.
Eye Деревья производят кислород.
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Иди к чёрту.
Eye Я дышу им. Ты дышишь им.
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Я заткнусь. Ты заткнёшься.
Шарк Эй, ты вернулся.
Мышь 'Фиц' Фицджеральд Ты сзади, ты спереди.
Eye Мне весело на твоей "глазной" стороне.
Shark Да, спасибо, мм... обожаю это... подальше от меня... в Канаде... или ещё дальше.
Полицейский [после того, как его запачкали кровью] Это мороженое? Здорово.
Shark Он прямоугольный. Именно так ты его и узнаешь. По его прямоугольности.
Shark Так, давай разберёмся.
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Ладно.
Shark Я отправил тебя забрать клиента и отвезти его на встречу.
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Да. Да, сэр.
Shark Вместо этого ты отвёз его на порно-съёмки, где он снялся в своём первом порно, а потом ты его взорвал...
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Нет. Этого не было.
Shark Затем ты ограбил банк.
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Ограбил банк?
Shark Стошнил на женщину...
Mouse 'Fitz' Fitzgerald [недоумённо] Чтооо?
Shark И спел для полиции.
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Этого не было. Я этого не делал.
Shark Так что же ты делал?
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Я делал то, что хотел.
Shark Что именно, опять?
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Всё. Всë.
Shark Знаешь, что говорят? Что я дам тебе ещё один шанс. Они всегда так говорят?
Mouse 'Fitz' Fitzgerald О, да. Думаю, я дам тебе ещё один шанс!
[Мышь достаёт пистолет и несколько раз стреляет в Шарка]
Shark С пуленепробиваемым.
Shark [указывая на работу Мыши] Ты этого не делал, да?
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Нет, я это сделал.
Shark Нет-нет-нет-нет-нет... не ври. Ты этого не делал, да?
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Делал.
Shark Что было задание?
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Делать дела.
Shark Для чего?
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Ммм...
Shark И не говори про деньги.
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Рубли...
[пауза]
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Барни Рубли.
Mouse 'Fitz' Fitzgerald [прыгнув на стол, замечая призрачного человека в комнате] Эй, кто этот призрак?
Shark Это новый парень.
Женщина в зелёном свитере Я не должна тебе говорить, кто я. Ты не спрашиваешь, кто я, ты меня не знаешь, тебе не нужно знать, кто я, ты не знаешь, кто я, ты не спрашиваешь, кто я, ты меня не знаешь, тебе не нужно знать, кто я, ты не знаешь, кто я.
Мышь 'Фиц' Фицджеральд Я знаю. Никто не знает, кто ты. Поздравляю.
Женщина в зелёном свитере Я не обязана тебе говорить спасибо. Я сказала, что не обязана говорить тебе спасибо. Я не обязана тебе говорить спасибо. Я сказала, что не обязана говорить тебе спасибо. Я не обязана тебе говорить спасибо.
[Мышь и компания вынимают пистолеты и стреляют в неё]
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Ладно. Снаружи есть парень по спецэффектам. Он работал над «Чёрным зверем». Он лучший. В фильме нет целого зверя, но ты думаешь, что он есть. Он настолько хорош. Он сделает отливку твоей головы.
Golden Joe Что?!
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Он сделает отливку... с твоей головы Золотого Джо. Потом я отнесу её Шарку. Он подумает, что ты мёртв. Но ты не... ещё нет.
Мышь 'Фиц' Фицджеральд Я мог бы заблудиться в этом... поле кукурузных собак. Но я бы никогда не проголодался, я мог бы есть... кукурузные собаки.
Мышь 'Фиц' Фицджеральд У меня много на уме и много пушек в руках.
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Это всё как какой-то рвотный бред, от которого я не могу избавиться и потею.
Shark Твоя голова лопнула бы, как гнойная почка... и единственное, что бы я запомнил, это насколько тепло были соки, которые касались моего увулы по пути в страну желудков.
Мышь 'Фиц' Фицджеральд Эта вечеринка странная. Никто, похоже, не... тусуется.
Talent Scout Держи сам, папаша! Ого! Круто!
Глаз Я живу на острове в Айове... или Вайоминге.
Мышь 'Фитц' Фицджеральд Нет. Ты не можешь так делать.
Полицейский Слушай... Не знаю, в курсе ли ты... но если это тебя напрягает, просто дай знать... но, короче, я и Джо... просто дай знать, если Джо...
Мышь 'Фиц' Фицджеральд Я люблю вечеринки. С клоунами и тортами. Знаешь, я не помню, когда в последний раз был на вечеринке, и это меня выводит из себя.
Roostre ...и теперь, когда я сплю, я натягиваю одеяло на уши, потому что мои простыни — банановые шпионы.
Мышь 'Фиц' Фицджеральд Ох, голова моя... мой мозг... моё... моё пиво.
Golden Joe Чувак, пошли отсюда, чувак!
Mouse 'Fitz' Fitzgerald Мммм... давай выйдем позже. Я хочу выпить немного... чтобы я мог вести.
Мышь 'Фиц' Фицджеральд Что ты знаешь о танках?
Золотой Джо Они большие, как чёрт!
Мышь 'Фиц' Фицджеральд Они также хороши для освобождения белок из тюрьмы. Но сначала... этому танку нужно немного алкоголя.
Мышь 'Фиц' Фицджеральд Мы станем рок-звёздами. Но сначала... нам нужно ограбить.
Мышь 'Фиц' Фицджеральд Я тоже голоден, но в морозильнике только рука и холодный телефон.
Мышь 'Фиц' Фицджеральд Я полон энтузиазма... по поводу всего пива.
Рода [указывая на Сковороду] Что это? Это собака?
Мышь 'Фиц' Фицджеральд Он белка.
Рода Да, я знаю. Подойди-ка, маленькая белочка.
[Сковорода пищит]
Рода Приходи и хвати орех.
Мышь 'Фиц' Фицджеральд Заткнись.
Рода Ты заткнись! Ты понятия не имеешь, какая вечеринка нас ждет!
[Мышь наставляет пистолет на Роду]
Рода [нервно] Окей?
Полицейский Эмм, это твой украденный самолёт с мешками денег на заднем сиденье?
[смеется]
Полицейский Чувак?
Мышь 'Фиц' Фицджеральд В нём есть пулевые отверстия?
Полицейский Эмм... нет.
Мышь 'Фиц' Фицджеральд Тогда он не мой, верно?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Adam Reed
Дэйв Уиллис
Мэтт Томпсон
Matt Thompson
