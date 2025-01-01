Mike Fox[Мэр смотрит "В ужасе от грядущего" по телевизору] Меня зовут Майк Фокс, и я потерял тринадцать своих детей - четверых из-за отравления ветром, двоих из-за песчаной сыпи, пятерых от смертоносных кузнечиков и как минимум шестерых от загадочного бродяги, который выглядит и говорит как этот парень:
Том ПитерсЭто, в общем-то, для их безопасности, так что я не знаю, почему вы не хотите это сделать. Конечно, очевидно, существует небольшой риск, так что, эм... на самом деле, очень большой, эм... ужасно это говорить, но я гарантирую, что несколько детей будут травмированы или, возможно, эм... погибнут в этом проекте...
МэрТом, скорее всего, ты чувствуешь запах кошачьего корма. Я приходил каждый вечер, чтобы покормить тебя, и поскольку ты был без сознания, я брал немного влажного кошачьего корма, прилеплял тебе в рот и двигал твоей челюстью вверх и вниз, как будто жую.
[Том закашливается]
МэрНо в этом процессе немного корма выпало на твои губы и лицо и засохло в волосах и на рубашке.
WizzardУра! Полный отвал - рыбачу на крупного щуку с моим проклятым сыном. Ура! Полный отвал - он мёртв, но это не значит, что мы не можем повеселиться. Ура! Эй, это Визард! Встретимся на фестивале «Щучий Фест» в Джеффертоне - присоединяйтесь к «Кругу Щук» - встречайте рыболовов и профи! - присоединяйтесь ко мне, пока я пытаюсь сыграть низкое «Си», на три октавы ниже, чем когда-либо играл человек.
Tom PetersУ меня есть идея, которую я хотел бы обсудить с тобой по поводу безопасности детей...
The MayorИнтересно, Том. У меня только что была встреча по поводу этого с моим телевизором. Давай, расскажи свои мысли.
Tom PetersНу, эээ, безопасность детей, эээ, правильно... первый и, эээ, последний шаг — это установить периметр вокруг наших, знаешь, парков и зоопарков, и, эээ, детских садов, и яслей, и начальных школ...