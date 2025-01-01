Меню
Цитаты из сериала Том идет к мэру

[повторяющиеся фразы]
Том Петерс Привет, я Том Петерс.
Мэр Здравствуйте, Том.
Mike Fox [Мэр смотрит "В ужасе от грядущего" по телевизору] Меня зовут Майк Фокс, и я потерял тринадцать своих детей - четверых из-за отравления ветром, двоих из-за песчаной сыпи, пятерых от смертоносных кузнечиков и как минимум шестерых от загадочного бродяги, который выглядит и говорит как этот парень:
Mysterious Drifter Это звук моего голоса!
The Mayor О, нет!
[Том и мэр представляют предложение городскому совету]
Том Питерс Ну, в общем, я проводил много исследований, и, эм, мы считаем, что лучший способ защитить наших самых юных граждан здесь, в Джеффертоне, это... окружить их, эм, медвежьими ловушками.
Мэр Прекрасно, Том, прекрасно.
Том Питерс Это, в общем-то, для их безопасности, так что я не знаю, почему вы не хотите это сделать. Конечно, очевидно, существует небольшой риск, так что, эм... на самом деле, очень большой, эм... ужасно это говорить, но я гарантирую, что несколько детей будут травмированы или, возможно, эм... погибнут в этом проекте...
Том Питерс [долгая пауза] Спасибо.
Мэр [Том без сознания в мусорном контейнере] Томас! Дитё! Том! Том, ты в порядке?
Том Питерс О, вау...
Мэр Всё в порядке... Я поддержу твою голову.
Том Питерс ...кажется, я ударился головой... г... где я? Сколько времени?
Мэр Ну... Я держал тебя в этом мусорном контейнере уже несколько недель. Нашёл этот жилет у бомжа и натянул его на тебя, чтобы тебе было тепло, потому что ты был слишком уязвим, чтобы передвигаться.
Том Питерс О. Понятно. Что за запах?
Мэр Том, скорее всего, ты чувствуешь запах кошачьего корма. Я приходил каждый вечер, чтобы покормить тебя, и поскольку ты был без сознания, я брал немного влажного кошачьего корма, прилеплял тебе в рот и двигал твоей челюстью вверх и вниз, как будто жую.
[Том закашливается]
Мэр Но в этом процессе немного корма выпало на твои губы и лицо и засохло в волосах и на рубашке.
Том Питерс Понял. Угу.
Мэр Давай, не волнуйся. Я тебя перенесу.
Том Питерс Кажется, у меня в штанах Б. М.
Wizzard Ура! Полный отвал - рыбачу на крупного щуку с моим проклятым сыном. Ура! Полный отвал - он мёртв, но это не значит, что мы не можем повеселиться. Ура! Эй, это Визард! Встретимся на фестивале «Щучий Фест» в Джеффертоне - присоединяйтесь к «Кругу Щук» - встречайте рыболовов и профи! - присоединяйтесь ко мне, пока я пытаюсь сыграть низкое «Си», на три октавы ниже, чем когда-либо играл человек.
Tom Peters У меня есть идея, которую я хотел бы обсудить с тобой по поводу безопасности детей...
The Mayor Интересно, Том. У меня только что была встреча по поводу этого с моим телевизором. Давай, расскажи свои мысли.
Tom Peters Ну, эээ, безопасность детей, эээ, правильно... первый и, эээ, последний шаг — это установить периметр вокруг наших, знаешь, парков и зоопарков, и, эээ, детских садов, и яслей, и начальных школ...
The Mayor Медвежьи капканы.
Tom Peters [долгая пауза] Ээ... эээ, хорошо, эээ...
The Mayor Ты говоришь о том, чтобы окружить эти безопасные зоны медвежьими капканами, да? Мне это нравится.
Tom Peters Ну, нет, я- я...
The Mayor Ты меня на этом идее убедил.
Tom Peters О. Ух ты.
[повторяемая фраза]
Tom Peters О, черт побери.
