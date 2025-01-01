Мэр [Том без сознания в мусорном контейнере] Томас! Дитё! Том! Том, ты в порядке?

Мэр Всё в порядке... Я поддержу твою голову.

Том Питерс ...кажется, я ударился головой... г... где я? Сколько времени?

Мэр Ну... Я держал тебя в этом мусорном контейнере уже несколько недель. Нашёл этот жилет у бомжа и натянул его на тебя, чтобы тебе было тепло, потому что ты был слишком уязвим, чтобы передвигаться.

Том Питерс О. Понятно. Что за запах?

Мэр Том, скорее всего, ты чувствуешь запах кошачьего корма. Я приходил каждый вечер, чтобы покормить тебя, и поскольку ты был без сознания, я брал немного влажного кошачьего корма, прилеплял тебе в рот и двигал твоей челюстью вверх и вниз, как будто жую.

[Том закашливается]

Мэр Но в этом процессе немного корма выпало на твои губы и лицо и засохло в волосах и на рубашке.

Мэр Давай, не волнуйся. Я тебя перенесу.