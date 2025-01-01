Меню
Цитаты из сериала Харви Бердмэн, адвокат

[Повторяющаяся фраза на протяжении сериала]
Peter Potamus Ты получил ту штуку, которую я тебе отправил?
Phil Ken Sebben Теперь проваливай! Мне нужно вернуться к чтению всех электронных писем... по системе громкой связи.
[последняя реплика серии]
Phil Ken Sebben Ха-ха! Последний смех.
Peanut Что это, птичка? "Куу-куу-куу..." Вольный перевод: "Поли, хочешь в рыло?"
Harvey Birdman Дебби, нам понадобятся юридические книги. На этот раз с картинками.
Bailiff Слушайте, слушайте! Все, у кого есть дела перед этим судом, выходите вперёд, и вас выслушают.
[Звучит тема Ментока]
Bailiff Правящий, достойный Менток.
Mentok [выс Emerging из пурпурного облака] Меня анонсировали?
[Судья кивает]
Mentok А теперь! Ломаем головы и забираем умы! *Менток! Похититель умов!*
[Музыка резко обрывается]
Mentok Или это было что-то другое; э-э, "Теперь председательствует," бла-бла-бла-бла-бла...?
Bailiff Э-э, м - Мы задержались, так что я просто подумал... Знаешь, тот короткий... Потому что он короче.
Mentok Угу. Ладно, да. В следующий раз побольше, хорошо? Попробуй страшный... в следующий раз.
[Менток показывает магическое шоу на дне рождения своего племянника]
Ребёнок #1 Заработай, чтобы кролик исчез!
Ребёнок #2 Сделай трюк!
Менток Нет! У меня есть нечто гораздо лучшее.
[надевает тюрбан предсказателя]
Менток Бъё-у-ууууу...
[указывает по очереди на детей]
Менток Ты: Ты сдохнешь через 23 года от коронарной эмболии. Ты? Ты будешь жить в Тоскане с твоей мамой... *и с твоим парнем!* Ты: Телемаркетолог. Ты: Диджей на Lite FM. Ты? Ты будешь воспитывать пуделей. И не тех больших, которые выигрывают призы. Нет, надоедливых маленьких, которые: "Бап! бап! бап! бап! бап! бап! бап!"
Phil Ken Sebben Сегодня день, когда всем нужно взять дочь Фила на работу.
Peanut Я, соответственно, предлагаю показать ей интерьер каждого подсобного помещения...
[повторяемая фраза]
Судья Хирам Майтор Дидл дидл ди.
Харви Бердман Хм. Здесь написано, что если человек не женат к 35 годам, у него больше шансов быть ограбленным с оружием в руках от отчаявшегося и слегка распухшего Кристиана Слейтера.
Harvey Birdman Ваше Превосходительство, я хотел бы...
Mentok [вмешиваясь] Да, вы можете это представить.
[Харви смотрит на Ментока долгую секунду]
Mentok Алло? Психоплет!
Питер Потамус [входит в комнату] Джиджи! Ты выглядишь просто -
[видит, что она беременна]
Питер Потамус Мне пора!
Phil Ken Sebben [читая emails сотрудников через систему громкой связи] Кому: Бердман, Харви! От кого: Потамус, Питер! Тема: Та шняга, которую я тебе отправил! Текст: Ты получил ту шнягу, что я тебе отправил?
[Повторяемая фраза]
Харви Бердман Я возьму это дело.
Mentok Зомбированные охранники: ЗАХВАТИТЕ ЕГО!
[когда зомбированные охранники подчиняются]
Mentok Скажи, что это не весело произносить.
Harvey Birdman [узнав, что он пра-пра-пра-пра-пра-дедушка Джорджа Джетсона] Значит, это значит... что я твой... Это значит, что я наконец-то смогу заняться се#ой!
[кричит]
Harvey Birdman С женщиной!
George Jetson Нет, есть и другие способы.
Phil Ken Sebben Хотя я считаю себя скорее благожелательным диктатором, у меня нет выбора, кроме как ввести ряд угнетающих мер безопасности.
Secret Squirrel Не бойтесь, мадам, у Секретного Белки есть то, что вам нужно!
[женщина кричит]
Secret Squirrel Подождите! Я даже его ещё не достал.
Peter Potamus [обращаясь к жюри] Эта вещь. Эта вещь! Дамы и господа, на что вы... здесь отвечаете, вопрос, который, честно говоря, никогда не покидает мой разум... Вы... получили... эту... вещь...
[громко топая]
Peter Potamus Вы получили эту вещь... ту-у... что я вам отправил?
[пух]
Harvey Birdman Мститель! Мой личный цифровой помощник!
[Мститель дает ему его карманный компьютер]
Harvey Birdman Как опять сделать "Т"? Надо нажать на это и держать, или...?
[Менток теряет терпение, пока Спайро проводит особенно дурацкий допрос свидетеля]
Mentok Хватит! Ууу-уэ-у!
[призывает силы]
Mentok Чизбургер, картошка фри, шоколадный шейк! Чью-то разум я сейчас заберу!
[выбирает среди людей в суде]
Mentok Эй, мии, маа... *Обмен разумом!*
[неземной голос произносит имя Ментока, когда у Спайро и собаки меняются тела]
Mentok Вы что-то говорили?
Spyro [*гав!*]
Mentok Ага. И...?
Dog Честно говоря, ваша честь, это по-детски, даже для вас.
Mentok Извините; я не слышу вас из-за этого.
[издает мокрый свист]
[Фил ищет ключи от своего офиса]
Phil Ken Sebben Посмотрим: обертка от жевательной резинки, ворсинки из кармана, зажигалка... О! Огнемет! Кольцо власти, не знаю, что это, рулон монет... Подождите, это не рулон... Ах! Вот они!
[пытается открыть дверь своего офиса]
Phil Ken Sebben Ладно... Хорошо... Вот мы и здесь... Аааа, открытие. На один. В следующий раз. Пространственные отношения. Окей! Иди ко мне! Мужская часть, женская часть...
Harvey Birdman Мне нужна будет улика!
Peanut Улика от чего?
Harvey Birdman Эм... Эволюция?
[они встречают безымянного губернатора, подозрительно напоминающего Джорджа Уоллеса у ворот школы]
Peanut Я бы посмотрел в другом месте...
Myron Reducto Я сделаю тебя миниатюрным.
Mentok Почему? Потому что так велит Менток. Продолжай.
Phil Ken Sebben [шарик с Doggy Daddy] Я альфа-самец!
[кричит]
Phil Ken Sebben Я альфа-самец!
[Харви только что понял, что его собираются засудить все Villains, которых он покалечил за все эти годы; Потамус смотрит прямо вперед.]
Харви Бердман Иск коллективного обращения? И первым делом ты спросил, получили ли они ту штуку, что ты им отправил?
Питер Потамус [короткая пауза] Посмотрите на шутки от мисс Стенопад.
Phil Ken Sebben Я видел такие вещи, которые вы даже не могли бы представить.
[указывает на левый глаз]
Phil Ken Sebben И только с этой стороны! Полет полу-человека, полу-птицы. Динозавры, нежно прижимающие своих детёнышей на пастбищах, где должны быть торговые центры. Печенья на дюбелях... Все эти моменты, потерянные во времени... как... яйца с живота проститутки. Время умирать...
[дубликат Фила Кен Себбена без церемоний засовывается в шредер]
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Крис Эджерли
Крис Эджерли
Chris Edgerly
Стефен Колбер
Stephen Colbert
Гэри Коул
Гэри Коул
Gary Cole
Джон Майкл Хиггинс
John Michael Higgins
Уолли Вингерт
Wally Wingert
Bill Farmer
Майкл МакКин
Майкл МакКин
Michael McKean
