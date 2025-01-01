Bailiff
Слушайте, слушайте! Все, у кого есть дела перед этим судом, выходите вперёд, и вас выслушают.
[Звучит тема Ментока]
Bailiff
Правящий, достойный Менток.
Mentok
[выс Emerging из пурпурного облака] Меня анонсировали?
[Судья кивает]
Mentok
А теперь! Ломаем головы и забираем умы! *Менток! Похититель умов!*
[Музыка резко обрывается]
Mentok
Или это было что-то другое; э-э, "Теперь председательствует," бла-бла-бла-бла-бла...?
Bailiff
Э-э, м - Мы задержались, так что я просто подумал... Знаешь, тот короткий... Потому что он короче.
Mentok
Угу. Ладно, да. В следующий раз побольше, хорошо? Попробуй страшный... в следующий раз.