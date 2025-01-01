Bailiff Слушайте, слушайте! Все, у кого есть дела перед этим судом, выходите вперёд, и вас выслушают.

[Звучит тема Ментока]

Bailiff Правящий, достойный Менток.

Mentok [выс Emerging из пурпурного облака] Меня анонсировали?

[Судья кивает]

Mentok А теперь! Ломаем головы и забираем умы! *Менток! Похититель умов!*

[Музыка резко обрывается]

Mentok Или это было что-то другое; э-э, "Теперь председательствует," бла-бла-бла-бла-бла...?

Bailiff Э-э, м - Мы задержались, так что я просто подумал... Знаешь, тот короткий... Потому что он короче.