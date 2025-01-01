The Mountain GoatsНадеюсь, наши немногие оставшиеся друзья/ перестанут пытаться спасти нас./ Надеюсь, мы придумаем запасной план/ разозлить дураков, которые простили нас/ Надеюсь, восстановленные заборы/ упадут под собственным весом/ и надеюсь, мы проедем мимо последнего выхода/ Надеюсь, уже слишком поздно. / И надеюсь, свалка в нескольких кварталах от сюда/ когда-нибудь сгорит/ и надеюсь, восходящий черный дым/ унесет меня далеко отсюда/ и я никогда больше не вернусь в этот город/ в своей жизни/ Надеюсь, я вру. / И скажу всем, что ты была хорошей женой/ И надеюсь, ты умрешь/ Надеюсь, мы оба умрём.
SingerПоднимая флаг при первом же признаке нестабильности, ещё один тревожный сигнал, и мы потеряли половину команды. Считаю часы до того момента, как я тебя потеряю в конце дня. Там снова золото в горах. Мы оба приложили руку к этому. Ты и я оба, малыш!
OrelПоверни другую щёку! Поверни другую щёку! Покажи им всем, насколько ты силен, просто притворяясь слабым. Унаследуй всю землю когда-нибудь, потому что ты будешь кротким! Поверни другую щёку!