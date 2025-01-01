Меню
Цитаты из сериала Моральный Орел

Clay Орел, любовь мешает важным вещам в жизни. Таким, как поспать или побыть в одиночестве.
Орел Мальчик Доуи, сегодняшняя проповедь пастора Патти определённо заставила меня задуматься.
Доуи Орел! Ты же знаешь, что нельзя думать, когда речь идёт о боге и вере.
[Орел стучит в дверь кабинета своего папы]
Clay [угрюмо] Почему?
[короткая пауза]
Clay То есть, да?
The Mountain Goats Надеюсь, наши немногие оставшиеся друзья/ перестанут пытаться спасти нас./ Надеюсь, мы придумаем запасной план/ разозлить дураков, которые простили нас/ Надеюсь, восстановленные заборы/ упадут под собственным весом/ и надеюсь, мы проедем мимо последнего выхода/ Надеюсь, уже слишком поздно. / И надеюсь, свалка в нескольких кварталах от сюда/ когда-нибудь сгорит/ и надеюсь, восходящий черный дым/ унесет меня далеко отсюда/ и я никогда больше не вернусь в этот город/ в своей жизни/ Надеюсь, я вру. / И скажу всем, что ты была хорошей женой/ И надеюсь, ты умрешь/ Надеюсь, мы оба умрём.
Орел Смотри, Симпсон! Ура!
Рев. Патти Чувство вины – это для католиков.
Orel Мам, зачем ты вышла замуж за папу?
Bloberta Puppington Почему бы и нет?
Orel Просто, когда он пьет, он становится плохим человеком.
Bloberta Puppington Он не меняется, просто проявляется его истинная природа.
Clay Наркотики приводят к жаргону!
Орел Я тебя ненавижу.
Клэйл Ненавидь на здоровье, сестричка! Ненавидь на здоровье...
[повторяемая фраза]
Clay Дерьмовая работа на тупиковой улице...
Донор Крови Ха-ха! Кровь, кровь, деньги, деньги, выпивка, выпивка, выпивка!
Clay Есть такая вещь, как поддержка семьи, которой Иисус так и не занялся!
Singer В рот тебе другие парни уже свои языки сулили, но ничего, ты же чистил зубы!
Номерной знак [Свадебный Лимузин] НЕТИГР
Клей [пьянствующий] О, Орел, сделай меня счастливым, сделай меня гордым и скажи мне, что ты застрелил этого медведя сам?
Орел [Не могу, вру] Нет, пап. Это ты его застрелил.
Clay Орел, я был плохим отцом, я признаю это! Извини за то, что в тебя стрелял, извини за игнорирование, бла-бла-бла, бла-бла-бла.
Блоберта Паппингтон Добрый день!
Клей О, правда? Что такого хорошего в этом дне?
Clay [Пьёт] ПОЧЕМУ ТЫ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ НАД МНОЙ?
Singer В конце моего носа размытая девушка...
Bloberta Puppington Что здесь за суматоха?
Bloberta Puppington Это называется Омниприсутствие. Это очень удобно, позволяет быть в двух местах одновременно. Представляешь! Я мог бы нарезать помидоры и одновременно... резать картошку.
Clay Орел, отец никогда не сдается на своего сына! Потому что тогда он просто муж, а это практически бесполезно...
Orel Тебе нравится мой папа, да? Я имею в виду, тебе нравится мой папа так, как маме нравится мой папа, верно?
Coach Stopframe Твоей маме нравится твой папа?
Bloberta Puppington Ты в порядке?
Clay [С другой стороны Ластгард 6000. Надевает slippers] Да.
Окрашенная вышивка Не прелюбодействуй.
Лидер Культа На самом деле, именно религиозные люди заботятся о себе и прочем.
Bloberta Puppington Я Блоберта. Блоберта Хайментакт.
Singer Думай сердцем. Кто вообще слышал о Кровоточащем Мозге Иисуса?
Singer Не твое время, моя Валентинка...
Clay Не могу поверить, что дала тебе привилегию удовлетворять меня каждую ночь.
Orel Иногда нужно нарушить одну заповедь, чтобы сохранить другую.
Orel Я тебя люблю, папа!
Clay Я тоже голоден, парень. Давай поедим!
Ms Censoredall Последний, кто отвергает, первый, кто сгорит.
Clay Мне следует тебя удержать.
Горные козлы Как мусорный костёр в тюремной камере/ как прожекторы на парковке у Ада/ я пойду с тобой до конца/ если ты пойдёшь со мной до конца.
Doctor Да, большинство людей были бы ужасны от подобной раны. А у меня всё наоборот...
Орел Я пытаюсь наслаждаться природой! Ты всё портишь, напиваясь.
Клей Позволь мне сказать тебе кое-что... Пьянство — это и есть природа!
Clay [Пьёт скотч] Ненавижу её... всё ещё ненавижу её... терплю её...
Clay Тебе стоит быть более похожим на своего старика и смотреть на светлую сторону жизни.
Clay С такими примерами для подражания, не удивительно, что мой сын... Чувствительный!
Рев. Патти Ты смотришь на распятие в пьяном угаре и видишь Мэрилин Монро!
Клей Я никогда не пью пиво!
Singer Поднимая флаг при первом же признаке нестабильности, ещё один тревожный сигнал, и мы потеряли половину команды. Считаю часы до того момента, как я тебя потеряю в конце дня. Там снова золото в горах. Мы оба приложили руку к этому. Ты и я оба, малыш!
Orel Поверни другую щёку! Поверни другую щёку! Покажи им всем, насколько ты силен, просто притворяясь слабым. Унаследуй всю землю когда-нибудь, потому что ты будешь кротким! Поверни другую щёку!
Bloberta Puppington Шлеп!
Orel Поверни другую щёку!
Bloberta Puppington Шлеп! О, мой бог милосердный!
[Постираные вещи Орела покрыты кровью]
Clay Не бывает случайностей!
Clay Думаю, Иисус бы счёл вас обоих странными.
Clay Хотел бы я, чтобы ты была на моей стороне!
Bloberta Puppington Почему я должна быть на стороне саморазрушительного алкоголика?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Скотт Эдсит
Скотт Эдсит
Scott Adsit
Кэролин Лоуренс
Кэролин Лоуренс
Carolyn Lawrence
William Salyers
Бритта Филлипс
Britta Phillips
Джей Джонстон
Jay Johnston
