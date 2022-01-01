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Все части «Рэмбо»
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Все части «Рэмбо»

Рэмбо – американская франшиза, представляющая собой серию боевиков. Главный персонаж – ветеран вьетнамской войны, которого сыграл Сильвестр Сталлоне.

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Рэмбо: Последняя кровь
Рэмбо: Последняя кровь
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, триллер
2019, США
Рэмбо IV
Рэмбо IV
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, боевик, драма
2007, США
Сын Рэмбо
Сын Рэмбо
4.0
комедия
2007, Франция / Великобритания
Рэмбо 3
Рэмбо 3
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, триллер, драма, приключения
1988, США
Рэмбо 2
Рэмбо 2
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8.0
драма, триллер, приключения, боевик
1985, США
Рэмбо: первая кровь
Рэмбо: первая кровь
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, драма, триллер
1982, США
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Жанр
Все Боевик Триллер Драма Комедия Приключения
Страна
Все США Франция Великобритания
Год
Все 1980-1989 2000-2009 2010-2019

Культовая серия насчитывает на сегодняшний день пять частей – причем сам Сталлоне неоднократно подчеркивал, что на этом с ролью Рэмбо прощается.

В каком порядке смотреть все части фильма «Рэмбо»

«Рэмбо: Первая кровь», 1982

Фильм стал настоящей классикой боевиков. Главная сюжетная линия – Джон Рэмбо, прошедший всю вьетнамскую войну, отличившийся солдат, который вернулся домой живым. Произошедшее сломало мужчину, а вернувшись в Америку, бывший солдат понял, что здесь стараются на вспоминать об участниках боевых действий. Джон становится изгоем в обществе, но он не собирается мириться со всеми обстоятельствами и просто идти по течению жизни. В маленьком городке, где Рэмбо останавливается, его арестовывают полицейские. Ветерану предъявляют обвинения в преступлении, которого он не совершал, и отправляют в тюрьму. Разъяренный несправедливостью и подлым поступком агентов полиции, Джон совершает побег, чтобы начать борьбу за правду.

«Рэмбо: Первая кровь 2», 1985

После того, как против Рэмбо сфабриковали ложное дело, он оказался за решеткой за погром в городе. Он мирится с действительностью, прилежно работая в каменоломне, но его дух не сломлен и жаждет справедливости. Однажды судьба предоставляет ему шанс: бывший командир, полковник Траутман, находит его и предлагает сделку. Все преступления Джона аннулируются, и ему вернут долгожданную свободу, если Рэмбо согласится выполнить секретное задание. Мужчина недолго колеблется перед тем, как согласиться. Он попадает в Таиланд на американскую базу, где ему рассказывают о вьетнамском концлагере для пленных американцев, откуда Джону однажды приходилось сбегать. Задание заключается в том, чтобы пробраться в пустой, по данным разведки, лагерь, и проверить информацию: точно ли там больше нет пленных. Обязательное условие – не вступать в бой.

«Рэмбо 3», 1988

Сюжет третьей части разворачивается в оккупированном войсками СССР Афганистане. Джон Рэмбо, уставший от миссий и заданий, отошел от дел и живет в недрах Таиланда в буддистском монастыре. Он проводит дни в сельскохозяйственных хлопотах, а иногда ради поддержания формы дерется за деньги в подпольных заведениях. Его снова находит бывший начальник, чтобы попросить о помощи. Джон наотрез отказывается, и командиру приходится идти на задание самостоятельно, где его раскрывают и берут в плен. Рэмбо узнает о результате операции и бросается на помощь давнему товарищу, а заодно и всему оккупированному Афганистану.

«Рэмбо 4», 2008

Джон ведет абсолютно мирную жизнь на краю Бангкока: ремонтирует лодки, помогает монахам в отлове змей, перевозит пассажиров по реке. Однажды к нему обращаются волонтеры из Колорадо, которым нужно добраться в Бирму, где идут боевые действия. Джон сперва не соглашается везти группу миссионеров в пункт назначения – слишком опасное предприятие, но Сара умудряется его уговорить. Через десять дней после этого Рэмбо встречает пастора и узнает, что его пассажиры находятся в плену у одной из враждующих сторон. Ветеран с отрядом наемных работников снова берется за оружие, чтобы добраться до Бирмы и спасти людей.

«Рэмбо: Последняя кровь», 2019

В заключительной части серии боевиков Джон тихо живет на ранчо. Он объезжает коней и занимается хозяйством. Его воспитанница, юная Габриэла, отправляется в Мексику, чтобы найти своего отца, который оставил ее ребенком. Доверчивая красавица попадает в картель рабовладельцев. Рэмбо бросает свое размеренное существование, чтобы снова встать на тропу войны и спасти девушку из логова преступников.

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