Культовая серия насчитывает на сегодняшний день пять частей – причем сам Сталлоне неоднократно подчеркивал, что на этом с ролью Рэмбо прощается.

В каком порядке смотреть все части фильма «Рэмбо»

«Рэмбо: Первая кровь», 1982

Фильм стал настоящей классикой боевиков. Главная сюжетная линия – Джон Рэмбо, прошедший всю вьетнамскую войну, отличившийся солдат, который вернулся домой живым. Произошедшее сломало мужчину, а вернувшись в Америку, бывший солдат понял, что здесь стараются на вспоминать об участниках боевых действий. Джон становится изгоем в обществе, но он не собирается мириться со всеми обстоятельствами и просто идти по течению жизни. В маленьком городке, где Рэмбо останавливается, его арестовывают полицейские. Ветерану предъявляют обвинения в преступлении, которого он не совершал, и отправляют в тюрьму. Разъяренный несправедливостью и подлым поступком агентов полиции, Джон совершает побег, чтобы начать борьбу за правду.

«Рэмбо: Первая кровь 2», 1985

После того, как против Рэмбо сфабриковали ложное дело, он оказался за решеткой за погром в городе. Он мирится с действительностью, прилежно работая в каменоломне, но его дух не сломлен и жаждет справедливости. Однажды судьба предоставляет ему шанс: бывший командир, полковник Траутман, находит его и предлагает сделку. Все преступления Джона аннулируются, и ему вернут долгожданную свободу, если Рэмбо согласится выполнить секретное задание. Мужчина недолго колеблется перед тем, как согласиться. Он попадает в Таиланд на американскую базу, где ему рассказывают о вьетнамском концлагере для пленных американцев, откуда Джону однажды приходилось сбегать. Задание заключается в том, чтобы пробраться в пустой, по данным разведки, лагерь, и проверить информацию: точно ли там больше нет пленных. Обязательное условие – не вступать в бой.

«Рэмбо 3», 1988

Сюжет третьей части разворачивается в оккупированном войсками СССР Афганистане. Джон Рэмбо, уставший от миссий и заданий, отошел от дел и живет в недрах Таиланда в буддистском монастыре. Он проводит дни в сельскохозяйственных хлопотах, а иногда ради поддержания формы дерется за деньги в подпольных заведениях. Его снова находит бывший начальник, чтобы попросить о помощи. Джон наотрез отказывается, и командиру приходится идти на задание самостоятельно, где его раскрывают и берут в плен. Рэмбо узнает о результате операции и бросается на помощь давнему товарищу, а заодно и всему оккупированному Афганистану.

«Рэмбо 4», 2008

Джон ведет абсолютно мирную жизнь на краю Бангкока: ремонтирует лодки, помогает монахам в отлове змей, перевозит пассажиров по реке. Однажды к нему обращаются волонтеры из Колорадо, которым нужно добраться в Бирму, где идут боевые действия. Джон сперва не соглашается везти группу миссионеров в пункт назначения – слишком опасное предприятие, но Сара умудряется его уговорить. Через десять дней после этого Рэмбо встречает пастора и узнает, что его пассажиры находятся в плену у одной из враждующих сторон. Ветеран с отрядом наемных работников снова берется за оружие, чтобы добраться до Бирмы и спасти людей.

«Рэмбо: Последняя кровь», 2019

В заключительной части серии боевиков Джон тихо живет на ранчо. Он объезжает коней и занимается хозяйством. Его воспитанница, юная Габриэла, отправляется в Мексику, чтобы найти своего отца, который оставил ее ребенком. Доверчивая красавица попадает в картель рабовладельцев. Рэмбо бросает свое размеренное существование, чтобы снова встать на тропу войны и спасти девушку из логова преступников.