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Все части мультфильмов "Турбозавры"

Добро пожаловать в удивительный мир, где древние динозавры не только выжили, но и научились превращаться в машины! В этой подборке собраны все фильмы популярной российской франшизы «Турбозавры», созданной анимационной студией «Карамель и Ко» .

По сюжету, когда-то давно динозавры ушли под землю, спасаясь от метеорита, и со временем эволюционировали, научившись трансформироваться в различные машины и механизмы. Теперь они называются Турбозаврами и дружат с детьми — Петей, Катей и малышом Ипполитом, вместе образуя команду спасателей.

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Турбозавры. Суперфильм
Турбозавры. Суперфильм
анимация 2026, Россия
0.0
Турбозавры. Год дракона
Турбозавры. Год дракона
анимация 2024, Россия
8.0
Турбозавры. Привет, Сирена!
Турбозавры. Привет, Сирена!
анимация 2023, Россия
4.0
Турбозавры, вперед!
Турбозавры, вперед!
анимация, детский 2022, Россия
5.0
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
семейный, анимация 2022, Россия
6.0
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Смотрите все фильмы по порядку, чтобы погрузиться в мир отважных Турбозавров:

  • Буль (трицератопс-эвакуатор),
  • Трак (тираннозавр-робот),
  • Анки (анкилозавр-подъёмный кран),
  • Зер (птеродактиль-дрон),
  • Тор (стегозавр-трактор),
  • До (розовый кабриолет),
  • Сирена (пожарная машина).
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