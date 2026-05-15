Все части мультфильмов "Турбозавры"

Добро пожаловать в удивительный мир, где древние динозавры не только выжили, но и научились превращаться в машины! В этой подборке собраны все фильмы популярной российской франшизы «Турбозавры», созданной анимационной студией «Карамель и Ко» .

По сюжету, когда-то давно динозавры ушли под землю, спасаясь от метеорита, и со временем эволюционировали, научившись трансформироваться в различные машины и механизмы. Теперь они называются Турбозаврами и дружат с детьми — Петей, Катей и малышом Ипполитом, вместе образуя команду спасателей.