Хронология просмотра фильмов

«Братья Супер Марио в кино» (2023)

Первая часть, ставшая мировым хитом и любимой миллионами зрителей. Братья-водопроводчики Марио (голос Криса Пратта) и Луиджи (Чарли Дэй) попадают в таинственный Грибное королевство, где им предстоит спасти принцессу Пич (Аня Тейлор-Джой) от могущественного Боузера (Джек Блэк). Фильм наполнен отсылками к классическим играм Nintendo, динамичным сюжетом и прекрасной музыкой .

«Супер Марио: Галактическое кино» (2026)

Прямое продолжение истории, которое зрители в России смогут увидеть с 9 апреля 2026 года . После событий первого фильма Марио, Луиджи, Принцесса Пич и их верный друг Тоад (Киган-Майкл Кей) наслаждаются спокойной жизнью, а Боузер томится в заточении. Но однажды на ночном небе появляется загадочная комета, а вместе с ней — тревожные сигналы из космоса. Нашим героям предстоит отправиться в невероятное межгалактическое путешествие, где их ждут новые миры с иной гравитацией, коварные враги (включая злобный альянс Варио и Боузера-младшего) и преданные союзники, такие как милый динозавр Йоши . Режиссёры Аарон Хорват и Майкл Еленик, сценарист Мэтт Фогель, а также продюсеры Сигэру Миямото и Крис Меледандри — та же команда, что гарантирует бережное отношение к вселенной Nintendo .

Смотрите обе части по порядку, чтобы насладиться полной историей о дружбе, смелости и семейных ценностях в самом красочном игровом мире.