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Киноафиша Подборки Все части мультфильмов "Супер Марио"

Все части мультфильмов "Супер Марио"

В этой подборке собраны все полнометражные анимационные фильмы франшизы «Братья Супер Марио», созданные легендарным тандемом Nintendo и Illumination.

Это идеальная возможность пересмотреть начало приключений и сразу же отправиться в новое межгалактическое путешествие.

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Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы 2026, Япония / США
7.0
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
приключения, анимация, комедия 2023, США / Япония
7.0
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«Братья Супер Марио в кино» (2023)

Первая часть, ставшая мировым хитом и любимой миллионами зрителей. Братья-водопроводчики Марио (голос Криса Пратта) и Луиджи (Чарли Дэй) попадают в таинственный Грибное королевство, где им предстоит спасти принцессу Пич (Аня Тейлор-Джой) от могущественного Боузера (Джек Блэк). Фильм наполнен отсылками к классическим играм Nintendo, динамичным сюжетом и прекрасной музыкой .

«Супер Марио: Галактическое кино» (2026)

Прямое продолжение истории, которое зрители в России смогут увидеть с 9 апреля 2026 года . После событий первого фильма Марио, Луиджи, Принцесса Пич и их верный друг Тоад (Киган-Майкл Кей) наслаждаются спокойной жизнью, а Боузер томится в заточении. Но однажды на ночном небе появляется загадочная комета, а вместе с ней — тревожные сигналы из космоса. Нашим героям предстоит отправиться в невероятное межгалактическое путешествие, где их ждут новые миры с иной гравитацией, коварные враги (включая злобный альянс Варио и Боузера-младшего) и преданные союзники, такие как милый динозавр Йоши . Режиссёры Аарон Хорват и Майкл Еленик, сценарист Мэтт Фогель, а также продюсеры Сигэру Миямото и Крис Меледандри — та же команда, что гарантирует бережное отношение к вселенной Nintendo .

Смотрите обе части по порядку, чтобы насладиться полной историей о дружбе, смелости и семейных ценностях в самом красочном игровом мире.

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