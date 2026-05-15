В этой подборке собраны все полнометражные анимационные фильмы франшизы «Братья Супер Марио», созданные легендарным тандемом Nintendo и Illumination.
Это идеальная возможность пересмотреть начало приключений и сразу же отправиться в новое межгалактическое путешествие.
Первая часть, ставшая мировым хитом и любимой миллионами зрителей. Братья-водопроводчики Марио (голос Криса Пратта) и Луиджи (Чарли Дэй) попадают в таинственный Грибное королевство, где им предстоит спасти принцессу Пич (Аня Тейлор-Джой) от могущественного Боузера (Джек Блэк). Фильм наполнен отсылками к классическим играм Nintendo, динамичным сюжетом и прекрасной музыкой .
Прямое продолжение истории, которое зрители в России смогут увидеть с 9 апреля 2026 года . После событий первого фильма Марио, Луиджи, Принцесса Пич и их верный друг Тоад (Киган-Майкл Кей) наслаждаются спокойной жизнью, а Боузер томится в заточении. Но однажды на ночном небе появляется загадочная комета, а вместе с ней — тревожные сигналы из космоса. Нашим героям предстоит отправиться в невероятное межгалактическое путешествие, где их ждут новые миры с иной гравитацией, коварные враги (включая злобный альянс Варио и Боузера-младшего) и преданные союзники, такие как милый динозавр Йоши . Режиссёры Аарон Хорват и Майкл Еленик, сценарист Мэтт Фогель, а также продюсеры Сигэру Миямото и Крис Меледандри — та же команда, что гарантирует бережное отношение к вселенной Nintendo .
Смотрите обе части по порядку, чтобы насладиться полной историей о дружбе, смелости и семейных ценностях в самом красочном игровом мире.