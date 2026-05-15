Операция «Панда»

Картошку для салатов больше не варю: узнал у шеф-повара крутой способ готовки – теперь оливье и винегрет вкусней, чем в ресторане

Пару капель на рулон бумаги — и через 5 минут в туалете пахнет как в люксовом отеле: аромат держится стойко

Сливочное, оливковое или подсолнечное? Вот на каком масле жарить яйца - повара поставили жирную точку в этом споре

«Какая гадость эта ваша заливная рыба! А вот тест хорош!»: сможете узнать все 10 советских фильмов по культовым цитатам?

«Добро пожаловать в Дерри» отложили до 2028-го — и Amazon тут же достали из рукава другую экранизацию Кинга

Японцы добрались до советского «Шерлока»: «Половину времени ржешь, половину – сходишь с ума» – хвалят сильнее, чем шедевр BBC

«Первый отдел» люблю, но уже устала от детективов: включила этот фильм с Колесниковым – всего 2 часа, а впечатлений море

Свежий российский сериал напоминает «"Людей в черном" на минималках»: почти 160 000 зрителей поставили ему 7.8

«Бесславные ублюдки» + «Назад в будущее» = эта забытая экранизация Кинга: «Ничего лучше так и не сняли за 10 лет»

Раздобыли эксклюзивные фото со съемок «Самого секретного сериала России»: первые кадры «Красной Шамбалы»