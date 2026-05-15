Легендарный Джеки Чан возвращается на большой экран в обнимку с самым очаровательным напарником — пандой!
В этой подборке собраны все фильмы семейной приключенческой франшизы «Операция „Панда“», где магия кунг-фу встречается с дикой природой и международными злодеями.
Смотрите обе части по порядку, чтобы насладиться полной историей дружбы суперзвезды и панды, а также проследить, как развиваются их отношения и какие новые испытания готовит им судьба — от городских небоскрёбов до джунглей с первобытными племенами.