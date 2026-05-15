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Киноафиша Подборки Все части фильма "Операция Панда"

Все части фильма "Операция Панда"

Легендарный Джеки Чан возвращается на большой экран в обнимку с самым очаровательным напарником — пандой!

В этой подборке собраны все фильмы семейной приключенческой франшизы «Операция „Панда“», где магия кунг-фу встречается с дикой природой и международными злодеями.
 

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Операция «Панда»: Дикая миссия
Операция «Панда»: Дикая миссия
боевик, комедия, семейный 2026, Китай
5.0
Операция «Панда»
Операция «Панда»
боевик, приключения, комедия 2024, Китай
5.0
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Жанр
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Год

Смотрите обе части по порядку, чтобы насладиться полной историей дружбы суперзвезды и панды, а также проследить, как развиваются их отношения и какие новые испытания готовит им судьба — от городских небоскрёбов до джунглей с первобытными племенами.

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