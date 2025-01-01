Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Все части фильма "Достать ножи"

Все части фильма "Достать ножи"

«Достать ножи» (Knives Out) – детективная франшиза, переосмыслившая жанр.

Остроумные, стильные и непредсказуемые детективные истории от режиссёра Райана Джонсона, в которых знаменитый сыщик Бенуа Блан распутывает самые запутанные преступления. Каждый фильм – новая локация, новый звездный состав и убийство, которое оказывается не тем, чем кажется.

Все 3 Онлайн
По году
Сбросить
Достать ножи: Проснись, мертвец
Достать ножи: Проснись, мертвец
комедия, криминал, драма 2025, США
8.0
Достать ножи 2: Стеклянная луковица
Достать ножи 2: Стеклянная луковица
детектив, криминал 2022, США
7.0
Достать ножи
Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия 2019, США
8.0
Сбросить
Жанр
Все Комедия Криминал Драма Детектив
Страна
Все США
Год
Все 2010-2019 2020-2025

Все фильмы в порядке выхода

1. «Достать ножи» (2019)

Идеальное преступление? Спросите у сиделки.

Знаменитый автор криминальных романов Харлан Тромби найден мёртвым после своего 85-летия. Приезжает детектив Бенуа Блан, чтобы разобраться в хитросплетениях жизни большой семьи, где у каждого был мотив.

Фишка фильма: Неожиданный повествовательный поворот уже в первой трети и блестящая игра всего ансамбля (Дэниел Крэйг, Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис).

2. «Достать ножи: Стеклянная луковица» (2022)

На этот раз всё наоборот.

Бенуа Блан оказывается на частном острове греческого миллиардера, где во время дружеской вечеринки происходит убийство.

Фишка фильма: Смена нескольких точек зрения, головокружительные визуальные пасхалки и разоблачение фальшивой дружбы.

3. «Достать ножи: Проснись, мертвец» (2025)

Запертая комната, мёртвый священник и паства, уверенная, что стало свидетелем чуда.

Детектив Бенуа Блан распутывает своё самое опасное дело в городке Чимни-Рок. Жертва — харизматичный проповедник, убитый в запертой изнутри комнате всего за 40 секунд. Прихожане верят в божественное чудо, но Блан уверен: за «воскрешением» скрывается хитроумное убийство.

Почему это шедевр?

  • Умные сценарии: Сюжеты, где каждая деталь важна, а разгадка всегда ошеломляет.
  • Бенуа Блан: Колоритный детектив Дэниела Крэйга с эксцентричными манерами и острым умом.
  • Социальная сатира: Остроумная критика богатых семей, индустрии развлечений и современного общества.
  • Визуальный стиль: У каждой части – своя уникальная эстетика и кинематографические отсылки.

Идеально для вечера, когда хочется пошевелить извилинами, посмеяться над язвительными диалогами и насладиться игрой великолепных актёров.

Выбор редакции
Строго для взрослых: 7 самых странных постельных сцен в кино
Строго для взрослых: 7 самых странных постельных сцен в кино
10 действительно ужасных фильмов, которые сняли великие режиссеры
10 действительно ужасных фильмов, которые сняли великие режиссеры
Фильмы про мам и материнство: топ-10 ко Дню матери
Фильмы про мам и материнство: топ-10 ко Дню матери
3 звезды СССР наотрез отказались от Раисы Захаровны: вот кому Меньшов собирался отдать роль вместо Гурченко
Лучше звоните Гусу? Или Джесси? Какими могли быть спин-оффы сериала «Во все тяжкие»
Для русских — просто лакомство, но турки сразу поняли мрачный смысл названия «Клюквенного щербета»: на родине сериала у ягод особое значение
«Образ Мефистофеля»: самый страшный персонаж «Хроник» оказался выдумкой, но участники революции вряд ли вертятся в гробу
Наши фильмы смотрят не только в России: эти фильмы покорили иностранцев с первой секунды — выбор удивительный
Они стали настоящим адом для своих создателей: фильмы, на создание которых заняло ушли десятки лет
Вот и все, «Ван Пис» подходит к концу: Ода раскрывает тайну происхождения самого таинственного героя Соломенной Шляпы
Тест для тех, кто смотрел фильм «Офицеры» хотя бы дважды: покажет, помните ли вы 5 деталей сюжета
Краб сдал «Общак», Женьку подстрелили, а что дальше? В финале «Лихих» не закончили все сюжетные линии, раскрываем судьбу бандитов
Похоронят без гроба: на прощании вскрылась последняя воля Романа Попова
«Удивительно реалистичный»: новый хоррор от Netflix сметает сильнейших конкурентов — зомби снова в моде и целятся в топ-5
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше