Все фильмы в порядке выхода

1. «Достать ножи» (2019)

Идеальное преступление? Спросите у сиделки.

Знаменитый автор криминальных романов Харлан Тромби найден мёртвым после своего 85-летия. Приезжает детектив Бенуа Блан, чтобы разобраться в хитросплетениях жизни большой семьи, где у каждого был мотив.

Фишка фильма: Неожиданный повествовательный поворот уже в первой трети и блестящая игра всего ансамбля (Дэниел Крэйг, Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис).

2. «Достать ножи: Стеклянная луковица» (2022)

На этот раз всё наоборот.

Бенуа Блан оказывается на частном острове греческого миллиардера, где во время дружеской вечеринки происходит убийство.

Фишка фильма: Смена нескольких точек зрения, головокружительные визуальные пасхалки и разоблачение фальшивой дружбы.

3. «Достать ножи: Проснись, мертвец» (2025)

Запертая комната, мёртвый священник и паства, уверенная, что стало свидетелем чуда.

Детектив Бенуа Блан распутывает своё самое опасное дело в городке Чимни-Рок. Жертва — харизматичный проповедник, убитый в запертой изнутри комнате всего за 40 секунд. Прихожане верят в божественное чудо, но Блан уверен: за «воскрешением» скрывается хитроумное убийство.

Почему это шедевр?

Умные сценарии: Сюжеты, где каждая деталь важна, а разгадка всегда ошеломляет.

Бенуа Блан: Колоритный детектив Дэниела Крэйга с эксцентричными манерами и острым умом.

Социальная сатира: Остроумная критика богатых семей, индустрии развлечений и современного общества.

Визуальный стиль: У каждой части – своя уникальная эстетика и кинематографические отсылки.

Идеально для вечера, когда хочется пошевелить извилинами, посмеяться над язвительными диалогами и насладиться игрой великолепных актёров.