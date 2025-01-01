«Достать ножи» (Knives Out) – детективная франшиза, переосмыслившая жанр.
Остроумные, стильные и непредсказуемые детективные истории от режиссёра Райана Джонсона, в которых знаменитый сыщик Бенуа Блан распутывает самые запутанные преступления. Каждый фильм – новая локация, новый звездный состав и убийство, которое оказывается не тем, чем кажется.
Идеальное преступление? Спросите у сиделки.
Знаменитый автор криминальных романов Харлан Тромби найден мёртвым после своего 85-летия. Приезжает детектив Бенуа Блан, чтобы разобраться в хитросплетениях жизни большой семьи, где у каждого был мотив.
Фишка фильма: Неожиданный повествовательный поворот уже в первой трети и блестящая игра всего ансамбля (Дэниел Крэйг, Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис).
На этот раз всё наоборот.
Бенуа Блан оказывается на частном острове греческого миллиардера, где во время дружеской вечеринки происходит убийство.
Фишка фильма: Смена нескольких точек зрения, головокружительные визуальные пасхалки и разоблачение фальшивой дружбы.
Запертая комната, мёртвый священник и паства, уверенная, что стало свидетелем чуда.
Детектив Бенуа Блан распутывает своё самое опасное дело в городке Чимни-Рок. Жертва — харизматичный проповедник, убитый в запертой изнутри комнате всего за 40 секунд. Прихожане верят в божественное чудо, но Блан уверен: за «воскрешением» скрывается хитроумное убийство.
Идеально для вечера, когда хочется пошевелить извилинами, посмеяться над язвительными диалогами и насладиться игрой великолепных актёров.