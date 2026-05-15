Хронология просмотра фильмов

«Дети леса» (2024)

Первая часть знакомит нас с Карагом — подростком, который является наполовину человеком, наполовину пумой. Он поступает в секретную школу-интернат «Клируотер», где учатся такие же, как он — оборотни. Здесь Караг находит новых друзей: веселую белку Холли, отважную волчицу Тикаани и верного бизона Брендона. Но идиллия рушится, когда выясняется, что его бывший наставник Эндрю Миллинг замышляет недоброе против всех оборотней. Карагу и его друзьям предстоит объединиться и дать отпор злодею.

«Дети леса 2» (2026)

Прямое продолжение истории. Караг продолжает обучение в академии, но тоскует по своей родной семье. Неожиданно его заклятый враг Эндрю Миллинг предлагает ему сделку: дать ложные показания на Совете академии в обмен на встречу с родными. Караг соглашается, даже не подозревая о реальных коварных планах Миллинга относительно дальнейшей судьбы школы и всех её учеников. Карагу и его друзьям предстоит столкнуться с новыми смертельными опасностями, чтобы защитить свой мир.

Смотрите обе части по порядку, чтобы проследить полную историю Карага — от новичка в академии до защитника всех оборотней, столкнувшегося с самым хитрым врагом.