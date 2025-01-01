Опера «Пиковая дама» | Михайловский театр

реж. Владимир Кехман

Таинственная и загадочная повесть Пушкина, обращённая в оперу самим Чайковским. Это классика. Это легенда. Это база. Как Пиковую Даму не назови, а она все равно притягивает внимание режиссёров разных поколений и манит зрителей.

На сцене Михайловского эта история уже оживала — 90 лет назад её ставил Мейерхольд. Кстати, к этой дате, а также к 185 юбилею Петра Чайковского и приурочили премьеру. Кехман решил сделать акцент на фатализме, неизбежности, зависимости общества от материальных ценностей и пороках, которые уничтожают самое светлое в каждом человеке — умение любить. Звёзды театра, красивые костюмы, вдохновленные модой 80-х и удивительно погружающее музыкальное сопровождение.

Спектакль по Довлатову «Заповедник» | Театр «Легенда»

реж. Виталий Любский

Этот спектакль для всех, кто хочет до слёз посмеяться, немного погрустить и слегка задуматься. В общем, испытать весь спектр осенне-меланхоличных эмоций. «Заповедник» одно из самых известных произведений Сергея Довлатова — мастера подмечать комичное в обычной повседневности и превращать в истории. Интеллигентный главный герой истории путешествует по пушкинским местам и по пути встречает самых разнообразных людей: ярких, иногда дурацких, слегка чудаковатых — заповедных! Зрители, которые уже успели увидеть постановку, отмечают, что это одна из лучших работ по Довлатову. Отличный спектакль чтобы провести с ним осенний вечер 2025 в Санкт-Петербурге.

Спектакль по Булгакову «Театральный роман» | Театр им. Ленсовета

реж. Роман Габриа

Это спектакль для всех, кто хочет, но не может заглянуть в недры театра. В основе сюжета одноимённый (неоконченный) роман Михаила Булгакова, а также другие его произведения. Писатель наблюдал за жизнью Московского художественного театра и на основе этого создал произведение, подсвечивающее пороки закулисья. Авторы спектакля не просто пересказывают текст, но и обращаются к историческим данным о судьбе Булгакова, его романа и страны. Премьерные показы спектакля в Санкт-Петербурге состоялись весной 2025 и собрали множество положительных отзывов.

«Тараканище» | Большой театр кукол

реж. Руслан Кудашов

Отличный вариант досуга для тех, кто решил раз и навсегда побороть инсектофобию. Такого большого таракана вы точно больше нигде не встретите! Режиссёр вдохновился цирком и самим детством — где, если и прыгать, то без страху. И не важно с гаража на гараж или с перекладины под куполом. Оригинальный текст полон образов с цирковой арены: медведи на велосипеде, жаба на метле. Вот и рассказчиками стали шпрехшталмейстер, мим и клоун. А мягкие мишки окажутся в опасности. Это спектакль-эксперимент, полный ярких образов, которые порой выползают ночью из под кровати, пока мы спим.

«Москва—Петушки» | Малый театр кукол

реж. Владислав Романов и Ольга Ведерникова

Недетская история на сцене театра кукол. Возрастной ценз, очерченный совершеннолетием, выбран не просто так. Герой этой истории живёт в окружении опусташённых им бутылок. Рюмашка за рюмашкой. Мысль за мыслью. Кухонный философ знает толк в жизни и как нужно жить. Всем и каждому. Только вот себе он всё не может помочь. Или не хочет? Этот парень был из тех, кто просто хочет думать, что он выше всего этого мирского бытия. Вот такое вот кука-реку!

«Любовью не шутят» | Молодежный театр на Фонтанке

реж. Михаил Чернов (заслуженный артист России)

Это история о том, как общественные нормы и надуманные стандарты способны лишить счастья и сбить с пути любви. В основе постановки одноимённая пьеса французского писателя эпохи романтизма Альфреда де Мюссе. Не смотря на то, что текст был написан несколько столетий назад, его проблемы остаются актуальны и сегодня (возможно, больше, чем когда-либо): неумение слушать себя, ориентир на кем-то задыне стандарты. Два молодых и впервые влюблённых главных героя не могут быть счастливы, потому что слишком много думают и мало доверяют чувствам. Спектакль музыкальный: с трогательными текстами песен, обволакивающей музыкой и смыслами, которые слышатся между нот. Премьера намечена на 19 сентября! По прогнозам критиков постановка обещает попасть в список лучших спектаклей Санкт-Петербурга 2025 года.

«На дне» | Александринский театр

реж. Никита Кобелев

Это уже третья попытка разобраться в судьбах тех, кто оказался на дне на сцене Александринского. Однако прошлый спектакль был снят с афиши полвека назад. Настало время переосмыслить классику. На сцену выйдут пара гопников, инфоцыгане и непризнанные философы. Режиссёр (он же худрук театра) отнёсся к тексту Горького не столько, как к признанной мировой классике, сколько к источнику скрытых смыслов, которые часто остаются незамеченными. Текст пьесы, которая в советские годы бесконечно попадала под запреты, остался почти неизменным. Однако акценты расставлены так, что их неординарнос ти позавидует любой грассмейстер. Сны и фантазии, прорехи в реальности, и, наконец, мечты о невозможном — изменениях прошлого.

Хармсиада | Малый театр кукол МТК

реж. Чакчи Фросноккерс

В этом спектакле вся гениальность абсурда Хармса. Вдохновением для постановки послужили сочинения писателя, а также дневниковые заметки его отца. Тексты сплетаются воедино, чтобы показать отношение родителя к творчеству сына, личные взаимоотношения и трудности “перевода” мыслей гения, даже самыми близкими. Спектакль понравится всем, кто любит бродить по мирам в подсознании, не стесняется быть смешным и стремиться познать разные, даже не видимые, грани жизни. Премьеру готовили довольно долго и приурочили к 120 юбилею со дня рождения Хармса.