Опера «Демон»

Опера Антона Рубинштейна «Демон» написана по мотивам поэмы Михаила Лермонтова. Она рассказывает о трагической истории падшего ангела Демона, которому надоели все чудеса мира, и рай и ад. Внезапно он находит смысл жизни в любви к земной девушке Тамаре. Демон использует всю свою силу, чтобы завладеть ей, но непонятно, сможет ли такая болезненная любовь принести обоим счастье. Опера «Демон» в Мариинском театре передает весь драматизм внутренней борьбы главного героя через мощную и захватывающую музыку. Костюмы, декорации, видеопроекции создают невероятную мистическую атмосферу, в которой артисты выдают потрясающий вокал. Кстати, премьера «Демона» в Мариинском состоялась еще в 1875 году и с тех пор она неоднократно возвращалась в репертуар в новой форме. Современная трактовка, представленная в этом сезоне, не роняет марку предшественников.

Балет «Фея кукол»

Балет «Фея кукол» в Мариинском театре — это сказочный мир, в котором взрослые возвращаются в детство. История рассказывает о куклах, которые ночью оживают и танцуют в своей игрушечной лавке. Постановка исполняет детские мечты многих зрителей — увидеть, как их любимые друзья становятся живыми, это волшебство отлично передают студенты академии Вагановой. Постановка радует не только отличными танцами, но и милыми декорациями, которые как будто вышли из сказки. Балет полон ярких эпизодов, когда куклы задорно пляшут на сцене, а под потолком при этом парят арлекины и Петрушки. Эти номера очаровывают и детей, и их родителей, здесь и проявляется магия театра. Балет «Фея кукол» в Мариинском театре — это настоящее волшебство, которое стоит увидеть всей семьёй. Тем более, что идёт он всего час.

Балет «Коппелия»

Балет «Коппелия» в Мариинском театре — весёлая и яркая история о создании куклы, которая похожа на человека. История, которая похожа на «Пиноккио» и «Электроника», здесь раскрывает идею с другой стороны. Премьера балета «Коппелия» в Мариинском театре прошла совсем недавно. Постановка отличается необычными пластическими решениями: танцоры, исполняющие кукол, двигаются с точностью механизмов, кажется, что на сцене ты видишь настоящие игрушки. Красоту хореографическим номерам добавляют и костюмы, которые придают артистам ещё большую «кукольность». А довершают впечатление декорации — они создают ощущение, что танцоры играют внутри мультфильма. Это добрая история о любви и желании следовать за мечтой нравится всем возрастам, что подтверждают отзывы о «Коппелии» в Мариинском театре. Это отличный вариант для семейного просмотра.

Балет «Раймонда»

«Раймонда» — это последний великий балет Мариуса Петипа, который стал кульминацией его творческой карьеры. Постановка, основанная на средневековой рыцарской легенде, сочетает в себе захватывающий сюжет и великолепные танцы. В спектакле сталкиваются два мира: идеальная гармония классического танца и страстный восточный стиль, воплощённый образом сарацина Абдерахмана. Главная роль — одна из самых сложных в балетном репертуаре, требующая от балерины не только высокой технической подготовки, но и умения передать разнообразие эмоций, раскрывая образ Раймонды в разных аспектах её женственности. Музыка Александра Глазунова с яркой оркестровкой подчёркивает контрасты между мирами героев, а динамичные и яркие образы делают спектакль ещё более захватывающим. Эта постановка — идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть кульминацию балетного искусства, наполненную страстью, красотой и драмой.

Балет «Шурале»

Балет «Шурале» в Мариинском театре — яркая балетная сказка, созданная Леонидом Якобсоном с музыкой Фарида Яруллина. Сюжет основан на татарских народных сказках, где добро побеждает зло. В сказочном мире лесных существ и волшебных превращений храбрый Али-Батыр сражается с коварным Шурале. Танцы в спектакле разнообразны: от гротескных движений чудовищ до грациозных образов женщин-птиц и народных татарских танцев. «Шурале» погружает в атмосферу татарских легенд, предлагая зрелищное и захватывающее представление для всех возрастов.