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Спектакли по Пушкину и о Пушкине в Санкт-Петербурге

Спектакли по произведениям Пушкина приятно смотреть в любом жанре. Удивительно, как стихи и проза поэта прекрасно ложатся и на драматические спектакли, и на оперу, и на балет. Бонусом жизнь Александра Пушкина так богата событиями, что и её часто раскладывают на пьесы. Смотреть это всё интересно, часто текст поэта даже вытягивает неудачные постановки, настолько Александр Сергеевич владел словом. Не зря поэт в театре встречается часто. В этой подборке рассмотрим самые интересные постановки по мотивам Пушкина и спектакли о Пушкине, которые идут в Санкт-Петербурге.

 

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Евгений Онегин
Евгений Онегин
опера
Авдей Флюгарин, или Commedia Dell’arte из истории российской журналистики
Авдей Флюгарин, или Commedia Dell’arte из истории российской журналистики
моноспектакль
Каменный гость
Каменный гость
кукольный
Франческа да Римини и Моцарт и Сальери
Франческа да Римини и Моцарт и Сальери
опера
А.С.Пушкин. Стихи и мысли
А.С.Пушкин. Стихи и мысли
моноспектакль
Спасти камер-юнкера Пушкина
Спасти камер-юнкера Пушкина
драма
Пиковая дама
Пиковая дама
опера
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Жанр
Все Моноспектакль Опера Кукольный Драма

«Евгений Онегин», Мариинский театр

Сколько мы плевались от этого романа в стихах, когда учили письма Онегина или Татьяны в школе. Но взрослыми наконец-то можем понять всю красоту текста Александра Сергеевича. В Мариинском театре «Евгений Онегин» сделан как опера, что по-новому раскрывает смыслы романа. За счёт музыки Чайковского зритель может глубоко погрузиться в эмоции героев, испытать их, а не прочитать чёрным по белому.

Особенность постановки в том, что каждый акт сосредоточен на раскрытии внутреннего мира одного из главных персонажей – Татьяны, Ленского и Онегина. Опера «Онегин» в Мариинском театре – это признанный успех, получивший высокие награды и восторженные отзывы зрителей. Сюда стоит идти за атмосферой пушкинского времени, исторический реализм декораций и костюмов позволяет полностью погрузиться в эпоху.

«Пиковая дама», Мариинский театр

Ещё одно пушкинское произведение Мариинки, которое нужно увидеть. В Санкт-Петербурге опера «Пиковая дама» уже стала хитом, здесь глубокая психологическая драма соединяется с музыкальной мощью. Постановка уделяет особое внимание загадочности и мистической атмосфере Питера. Петербуржцы будут приятно удивлены отсылками к жизни их города. Также здесь отлично передан антураж имперского Петербурга, опера «Пиковая дама» поражает визуальной составляющей, любители красоты будут пожирать глазами богатые декорации и роскошные костюмы.

Главный герой Герман представлен здесь как человек, охваченный манией, которая постепенно разрушает его жизнь. Финал же оставляет зрителя наедине с вопросом: возможно ли было изменить судьбу, если бы он поступил иначе?

«Каменный гость», Театр марионеток им. Деммени

Спектакль «Каменный гость» про то, как роковая любовь Дон Гуана к донне Анне заставляет его встретиться с духом убитого им Командора, как будто не сочетается с театром кукол. Однако этот жанр позволяет решить самую большую боль режиссёров, которые ставят эту пьесу – финал. Пушкин пишет:

Дон Гуан:

Я гибну — кончено — о Дона Анна!

Проваливаются.

И как это ставить? А в театре марионеток легко. В этой версии знакомая история о страсти и наказании предстает в новом свете. Несмотря на кукольный театр, в постановке есть мистика и глубокий психологизм. Спектакль полон напряжения и эмоциональной глубины, легко захватывает внимание и взрослых, и детей.

«Авдей Флюгарин, или Commedia Dell’arte из истории российской журналистики», Молодежный театр на Фонтанке

Здесь идёт интересный спектакль, раскрывающий личность Пушкина и его окружение. Одна из частей этого триптиха — спектакль «Авдей Флюгарин». На сцене перед зрителями предстает не только образ великого поэта, но и его антагониста — критика Фаддея Булгарина, которому Пушкин дал неприятное прозвище «Авдей Флюгарин». В Молодежном театре спектакль обретает новую жизнь, и, несмотря на историческую тематику, его приближают к современности. Ведь критики и сегодня живут и зарабатывают нападками на таланты.

Отзывы на спектакль «Авдей Флюгарин» говорят, что постановка дала им новый взгляд на жизнь Пушкина. Ведь для нас он – гений и основоположник русской литературы. А для Фаддея Булгарина это был неприятный эфиоп, который слишком много выпендривается.

«Франческа да Римини» и «Моцарт и Сальери», театр Рассвет

Спектакль «Моцарт и Сальери» здесь становится частью дилогии. «Франческа да Римини» рассказывает пятую главу «Божественной комедии», главу про ад, а «Моцарт и Сальери» повествует об отношениях гения и просто хорошего музыканта. Пьеса Пушкина мастерски показывает извечный конфликт гениальности и зависти. Постановка впечатляет не только благодаря глубокому психологическому разбору персонажей, но и музыкальному сопровождению, которое создаёт отличную атмосферу.

Напряжённость между персонажами в диалогах подчёркнута музыкальными диссонансами. Вместе с актёрами зритель постарается ответить на вечные вопросы о любви – бывает ли истинная любовь, от Бога ли она идёт или от Дьявола. И о таланте – что это, кто его даёт, дар ли это или проклятье.

«А.С. Пушкин. Стихи и мысли», новая сцена Александринского театра

Для любителей литературного театра и моноспектаклей советуем обратить внимание. Николай Мартон создал спектакль, в котором признался в любви великому поэту. Сюжет строится на отрывках из произведений Пушкина – «Евгений Онегин», «Маленькие трагедии», знаменитые стихи и др.

Мартон говорит, что в спектакле хотел передать пушкинский дух, который должен обитать в театре. Арист передаёт тонкий юмор, глубину мысли и легкость слога поэта, за которые его до сих пор любят и перечитывают.

«Спасти камер-юнкера Пушкина», Василеостровский театр

Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» показывает не столько историческую правду, сколько игру с воображением и восприятием Пушкина в советское время. Главный герой, Миша Питунин, через комичные и трогательные сцены своей жизни приходит к неожиданным открытиям о Пушкине. Постепенно он понимает, что его личные неудачи – это всего лишь отражение внутренних конфликтов.

Спектакль интригует тем, что зрителю предлагается поразмышлять, могла ли история развернуться иначе – возможно ли было спасти камер-юнкера Пушкина? Постановка наполнена множеством деталей и шуток, что делает её ещё более увлекательной. Актёры в «Спасти камер-юнкера Пушкина» передают интересные отношения между читателем и давно ушедшим поэтом.

«Сказки Пушкина», новая сцена Александринского театра

Самый свежий спектакль всей подборки. Пока нет ни фото, ни детального описания, всё, что известно – это моноспектакль народного артиста РФ Игоря Волкова, приуроченный к 225-летию поэта. За основу взяты его произведения «Сказка о рыбаке и рыбке», «Руслан и Людмила», «Сказка о попе и работнике его Балде». Также создатели используют современные технологии – видеовставки и саунд-дизайн.

Постановка пока находится в производстве, вы можете раньше всех увидеть свежую премьеру Александринки. Успейти первыми купить билеты!

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