«Евгений Онегин», Мариинский театр

Сколько мы плевались от этого романа в стихах, когда учили письма Онегина или Татьяны в школе. Но взрослыми наконец-то можем понять всю красоту текста Александра Сергеевича. В Мариинском театре «Евгений Онегин» сделан как опера, что по-новому раскрывает смыслы романа. За счёт музыки Чайковского зритель может глубоко погрузиться в эмоции героев, испытать их, а не прочитать чёрным по белому.

Особенность постановки в том, что каждый акт сосредоточен на раскрытии внутреннего мира одного из главных персонажей – Татьяны, Ленского и Онегина. Опера «Онегин» в Мариинском театре – это признанный успех, получивший высокие награды и восторженные отзывы зрителей. Сюда стоит идти за атмосферой пушкинского времени, исторический реализм декораций и костюмов позволяет полностью погрузиться в эпоху.

«Пиковая дама», Мариинский театр

Ещё одно пушкинское произведение Мариинки, которое нужно увидеть. В Санкт-Петербурге опера «Пиковая дама» уже стала хитом, здесь глубокая психологическая драма соединяется с музыкальной мощью. Постановка уделяет особое внимание загадочности и мистической атмосфере Питера. Петербуржцы будут приятно удивлены отсылками к жизни их города. Также здесь отлично передан антураж имперского Петербурга, опера «Пиковая дама» поражает визуальной составляющей, любители красоты будут пожирать глазами богатые декорации и роскошные костюмы.

Главный герой Герман представлен здесь как человек, охваченный манией, которая постепенно разрушает его жизнь. Финал же оставляет зрителя наедине с вопросом: возможно ли было изменить судьбу, если бы он поступил иначе?

«Каменный гость», Театр марионеток им. Деммени

Спектакль «Каменный гость» про то, как роковая любовь Дон Гуана к донне Анне заставляет его встретиться с духом убитого им Командора, как будто не сочетается с театром кукол. Однако этот жанр позволяет решить самую большую боль режиссёров, которые ставят эту пьесу – финал. Пушкин пишет:

Дон Гуан:

Я гибну — кончено — о Дона Анна!

Проваливаются.

И как это ставить? А в театре марионеток легко. В этой версии знакомая история о страсти и наказании предстает в новом свете. Несмотря на кукольный театр, в постановке есть мистика и глубокий психологизм. Спектакль полон напряжения и эмоциональной глубины, легко захватывает внимание и взрослых, и детей.

«Авдей Флюгарин, или Commedia Dell’arte из истории российской журналистики», Молодежный театр на Фонтанке

Здесь идёт интересный спектакль, раскрывающий личность Пушкина и его окружение. Одна из частей этого триптиха — спектакль «Авдей Флюгарин». На сцене перед зрителями предстает не только образ великого поэта, но и его антагониста — критика Фаддея Булгарина, которому Пушкин дал неприятное прозвище «Авдей Флюгарин». В Молодежном театре спектакль обретает новую жизнь, и, несмотря на историческую тематику, его приближают к современности. Ведь критики и сегодня живут и зарабатывают нападками на таланты.

Отзывы на спектакль «Авдей Флюгарин» говорят, что постановка дала им новый взгляд на жизнь Пушкина. Ведь для нас он – гений и основоположник русской литературы. А для Фаддея Булгарина это был неприятный эфиоп, который слишком много выпендривается.

«Франческа да Римини» и «Моцарт и Сальери», театр Рассвет

Спектакль «Моцарт и Сальери» здесь становится частью дилогии. «Франческа да Римини» рассказывает пятую главу «Божественной комедии», главу про ад, а «Моцарт и Сальери» повествует об отношениях гения и просто хорошего музыканта. Пьеса Пушкина мастерски показывает извечный конфликт гениальности и зависти. Постановка впечатляет не только благодаря глубокому психологическому разбору персонажей, но и музыкальному сопровождению, которое создаёт отличную атмосферу.

Напряжённость между персонажами в диалогах подчёркнута музыкальными диссонансами. Вместе с актёрами зритель постарается ответить на вечные вопросы о любви – бывает ли истинная любовь, от Бога ли она идёт или от Дьявола. И о таланте – что это, кто его даёт, дар ли это или проклятье.

«А.С. Пушкин. Стихи и мысли», новая сцена Александринского театра

Для любителей литературного театра и моноспектаклей советуем обратить внимание. Николай Мартон создал спектакль, в котором признался в любви великому поэту. Сюжет строится на отрывках из произведений Пушкина – «Евгений Онегин», «Маленькие трагедии», знаменитые стихи и др.

Мартон говорит, что в спектакле хотел передать пушкинский дух, который должен обитать в театре. Арист передаёт тонкий юмор, глубину мысли и легкость слога поэта, за которые его до сих пор любят и перечитывают.

«Спасти камер-юнкера Пушкина», Василеостровский театр

Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» показывает не столько историческую правду, сколько игру с воображением и восприятием Пушкина в советское время. Главный герой, Миша Питунин, через комичные и трогательные сцены своей жизни приходит к неожиданным открытиям о Пушкине. Постепенно он понимает, что его личные неудачи – это всего лишь отражение внутренних конфликтов.

Спектакль интригует тем, что зрителю предлагается поразмышлять, могла ли история развернуться иначе – возможно ли было спасти камер-юнкера Пушкина? Постановка наполнена множеством деталей и шуток, что делает её ещё более увлекательной. Актёры в «Спасти камер-юнкера Пушкина» передают интересные отношения между читателем и давно ушедшим поэтом.

«Сказки Пушкина», новая сцена Александринского театра

Самый свежий спектакль всей подборки. Пока нет ни фото, ни детального описания, всё, что известно – это моноспектакль народного артиста РФ Игоря Волкова, приуроченный к 225-летию поэта. За основу взяты его произведения «Сказка о рыбаке и рыбке», «Руслан и Людмила», «Сказка о попе и работнике его Балде». Также создатели используют современные технологии – видеовставки и саунд-дизайн.

Постановка пока находится в производстве, вы можете раньше всех увидеть свежую премьеру Александринки. Успейти первыми купить билеты!