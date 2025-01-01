Кот в сапогах

Пока два брата получили в наследство мельницу и деньги, третий забрал всего несколько монет и кота. Кот оказался умным и преданным другом, он всего лишь попросил купить ему сапоги, правда, на последние деньги юноши. Но потом помог своему хозяину стать маркизом и женил на королевской дочке.

Почему понравится: динамичный сюжет, красивые костюмы, отличный юмор, актёры хорошо работают со зрителями.

Необыкновенное приключение Буратино

Папа Карло хотел сделать стул, но, внезапно, полено оказалось живым! Старик вырезал из него мальчика, которого решил воспитать, как сына, и назвал его Буратино. Мальчику предстоит пройти огромный путь, найти новых друзей, победить врагов и узнать, как важно ценить своих близких.

Почему понравится: запоминающиеся музыкальные номера, красивые костюмы, знакомая сказка отлично перенесена в жанр оперы.

Малыш и Карлсон

Малыш чувствует себя совсем одиноким. Он так мечтает о друге, и одни раз к нему домой залетает Карлсон — озорной весельчак, который обожает сладкое! Они сразу становятся лучшими друзьями, которые могут и жуликов победить, и договориться со злой домоправительницей.

Почему понравится: яркие костюмы, отличные вокальные номера, весёлый сюжет, возможность поучаствовать в спектакле, ведь актёры часто обращаются к зрителям.

Кстати, каждую оперу можно потом сравнить с одноимённым мультфильмом и спросить, что ребёнку понравилось больше!