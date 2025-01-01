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Лучшие детские спектакли для семейного просмотра

Не верьте мифам, что спектакли для детей уже не могут удержать внимание ребёнка. Никакой мультик не сравнится с яркими костюмами, живой энергией актёров и масштабными декорациями. Особенно когда весь зал вместе поёт песни или смеётся над удачной шуткой. Советуем 4 спектакля Новосибирска, которые помогут влюбить вашего ребёнка в чудесный мир театра.

 

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Малыш и Карлсон
Малыш и Карлсон
опера, детский
Чиполлино
Чиполлино
балет, детский
Бременские музыканты
Бременские музыканты
детский, кукольный
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Жанр
Все Балет Детский Кукольный Опера

«Малыш и Карлсон» в театре НОВАТ

Малышу всего семь лет, но он чувствует себя таким одиноким. Взрослые не находят времени для игр с ним, и у него нет сверстников, с которыми он мог бы общаться. Но однажды в его жизни появляется удивительный персонаж — «мужчина в самом расцвете сил», Карлсон.

Вместе они спасают дом от грабителей и побеждают злую домоправительницу. А ещё Малыш и Карлсон напоминают взрослым о том, что они сами когда-то были детьми. Поэтому так важно не забывать своего ребёнка и уделять ему время. Добрый семейный спектакль с отличной актёрской игрой и красочными декорациями.

«Чиполлино» в театре НОВАТ

Злой принц Лимон совсем надоел жителям города. Сначала он ввёл налог на солнце, дождь и ветер, потом за то, что Чиполлино случайно наступил ему на ногу, отправил в темницу отца мальчика Чиполлоне. Но последней каплей стало то, что по приказу Лимона солдаты разрушили домик старика Тыквы, который с таким трудом строили все жители. Чиполлино с подругой Редисочкой решает проучить злого принца. Вместе они хотят освободить Чиполлоне и избавить город от власти тирана.

Балет, на котором ваш ребёнок точно не заскучает. Масштабные сцены, весёлые песни и яркие костюмы будут удерживать внимание до последнего занавеса. А чтобы малышам было легче, актёры вкратце расскажут весь сюжет до начала представления.

«Бременские музыканты» в Новосибирском областном театре кукол

Трогательная история о том, как бедный Трубадур добивается руки прекрасной Принцессы. Хотя ему мешают разбойники и даже сам Король, он пройдёт все испытания, чтобы быть с любимой. А помогут Трубадуру верные друзья, бременские музыканты — Петух, Осёл, Кот и Пёс. Но не думайте, что, если вы смотрели мультфильм, вас ничего не удивит. Создатели сделали спектакль не по нему, а по пьесе, у которой сюжет отличается. Вы увидите новые музыкальные номера, новых интересных персонажей, но всё ту же тему дружбы и любви, которые могут свернуть любые горы.

На сцене 37 различных кукол, которые поют, танцуют и весело выходят из самых сложных ситуаций. Отличный детский спектакль, где вы вживую услышите знакомые песни, например, «Луч солнца золотого».

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