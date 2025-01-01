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Кукольные спектакли в Новосибирске, которые понравятся и взрослым

Считается, что кукольный театр не для взрослых. Какие-то игрушки ходят по сцене, говорят странными голосами. Но на самом деле кукольные спектакли могут поднимать довольно недетские темы, которые тронут любого взрослого. Предлагаем 3 спектакля Новосибирского областного театра кукол для взрослых, на которые можно сходить как с детьми, так и самому.

В театральной жизни России важное место занимает Новосибирский театр «Глобус». История молодёжного театра «Глобус» заслуживает особого внимания, ведь за почти вековую историю он превратился из скромного ТЮЗа в ведущий театр России. Недавняя премьера постановки «Сказка о рыбаке и рыбке» по мотивам произведения Пушкина – яркий пример сохранения классических традиций.

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Gаme Over: Атака темного бота
Gаme Over: Атака темного бота
детский
Похороните меня за плинтусом
Похороните меня за плинтусом
драма, кукольный
Ханума
Ханума
мюзикл, комедия, кукольный
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Жанр
Все Детский Драма Кукольный Мюзикл Комедия

«Game Over: Атака Тёмного Бота»

Спектакль рассказывает об опасности беспечного отношения к личным данным в Интернете. Режиссёр Роллан Боннин заставляет зрителей задуматься о кибербезопасности.

Спектакль отличается яркой атмосферностью и динамикой, погружая зрителей в киберпространство. Визуальные эффекты, сценография и выразительные куклы создают ощущение напряжения и тревоги, заставляя задуматься об угрозах в цифровом мире. "Game Over: Атака Тёмного Бота" - захватывающая постановка, поднимающая актуальные вопросы кибербезопасности для юного поколения. Подробнее спектакль описали в нашей рецензии на спектакль «Game Over: Атака Тёмного Бота».

«Похороните меня за плинтусом»

Спектакль по книге Павла Санаева. Режиссер Эльмира Куриленко исследует тему любви, ее жестокости и тиранического характера, используя кукол-трансформеров. Персонажи собираются в людей на глазах у зрителей

Спектакль поднимает глубокие вопросы и показывает, что кукольный театр может затрагивать серьезные темы для взрослой аудитории. Зрителей ждут живые эмоции, пугающие образы и размышления о том, что такое любовь и почему она может быть такой искаженной. Отличный пример кукольного спектакля для взрослых. Читайте нашу рецензию на спектакль «Похороните меня за плинтусом».

«Ханума»

В этом кукольном спектакле для взрослых и детей зрителей ждут высокий заряд позитивных эмоций, задорный юмор, красочные декорации, интригующий сюжет, запоминающаяся музыка и танцы. Авторы создали на сцене настоящий грузинский городок, где террасы увиты плющами, с закатом и рассветом.

Веселая история о никогда неунывающей и предприимчивой свахе Хануме. Ей нужно женить обедневшего князя и помочь молодым влюблённым - племяннику князя Котэ и богатой купеческой дочке Соне. Но это будет непросто! Сону хотят выдать за нелюбимого мужчину, а конкурентка Кабато хочет увести клиента! Хануме нужно придумать, как распутать этот клубок, угодить всем и в итоге выйти победительницей.

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