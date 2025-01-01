«Game Over: Атака Тёмного Бота»

Спектакль рассказывает об опасности беспечного отношения к личным данным в Интернете. Режиссёр Роллан Боннин заставляет зрителей задуматься о кибербезопасности.

Спектакль отличается яркой атмосферностью и динамикой, погружая зрителей в киберпространство. Визуальные эффекты, сценография и выразительные куклы создают ощущение напряжения и тревоги, заставляя задуматься об угрозах в цифровом мире. "Game Over: Атака Тёмного Бота" - захватывающая постановка, поднимающая актуальные вопросы кибербезопасности для юного поколения. Подробнее спектакль описали в нашей рецензии на спектакль «Game Over: Атака Тёмного Бота».

«Похороните меня за плинтусом»

Спектакль по книге Павла Санаева. Режиссер Эльмира Куриленко исследует тему любви, ее жестокости и тиранического характера, используя кукол-трансформеров. Персонажи собираются в людей на глазах у зрителей

Спектакль поднимает глубокие вопросы и показывает, что кукольный театр может затрагивать серьезные темы для взрослой аудитории. Зрителей ждут живые эмоции, пугающие образы и размышления о том, что такое любовь и почему она может быть такой искаженной. Отличный пример кукольного спектакля для взрослых. Читайте нашу рецензию на спектакль «Похороните меня за плинтусом».

«Ханума»

В этом кукольном спектакле для взрослых и детей зрителей ждут высокий заряд позитивных эмоций, задорный юмор, красочные декорации, интригующий сюжет, запоминающаяся музыка и танцы. Авторы создали на сцене настоящий грузинский городок, где террасы увиты плющами, с закатом и рассветом.

Веселая история о никогда неунывающей и предприимчивой свахе Хануме. Ей нужно женить обедневшего князя и помочь молодым влюблённым - племяннику князя Котэ и богатой купеческой дочке Соне. Но это будет непросто! Сону хотят выдать за нелюбимого мужчину, а конкурентка Кабато хочет увести клиента! Хануме нужно придумать, как распутать этот клубок, угодить всем и в итоге выйти победительницей.