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Эпические оперы театра НОВАТ

В Новосибирском театре оперы и балета благодаря огромной сцене можно ставить действительно эпические постановки. Предлагаем 4 русские оперы НОВАТа, которые понравятся фанатам сериалов «Викинги» и «Игра Престолов».

История театра НОВАТ в Новосибирске является ярким примером развития театрального искусства в России. Театр продолжает радовать зрителей своими масштабными оперными и балетными постановками, которые стали его визитной карточкой. В репертуаре НОВАТа — классические произведения, ставшие настоящими культурными шедеврами.

 

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Опричник
Опричник
опера
Князь Игорь
Князь Игорь
опера
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
опера, детский
Царская невеста
Царская невеста
опера
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Жанр
Все Опера Детский

Князь Игорь, автор оперы Александр Бородин

Масштабная история, основанная на «Слове о полку Игореве». Князь Игорь собирает русскую армию, чтобы победить половцев, но терпит полный крах.

Несмотря на то, что основной сюжет рассказывается через вокал, это не мешает наслаждаться эпиком. На сцену действительно выходят воины в полной амуниции, целых две армии — русская и половецкая.

Царская невеста, автор оперы Николай Римский-Корсаков

История любовного треугольника между парой и опричником Григорием Грязновым. Понимая, что чувства невзаимны, Грязнов решает опоить свою возлюбленную приворотным зельем, чтобы влюбить в себя. Но это приводит к трагическим последствиям.

Если в прошлом спектакле выходила армия мужчин, здесь же выходит армия женщин в сарафанах и кокошниках. И выглядит это не менее эпично!

Сказка о Царе Салтане, автор оперы Николай Римский-Корсаков

Три сестры хвастаются перед царем Салтаном, что смогут сделать, если станут его женами. Он выбирает младшую, но старшие сестры завидуют и плетут заговор против нее. Когда царь уезжает на войну, они подставляют царицу Милитрису и ее сына Гвидона, бросая их в море в бочке. Волна выносит их на остров Буян. Здесь Гвидону нужно заявить о себе, что помешать заговору сестёр.

На сцену выходят и витязи, и волшебные животные, в общем, происходит настоящая магия.

Опричник, автор оперы Пётр Чайковский

Опера «Опричник» Чайковского рассказывает о молодом боярине Андрее Морозове, который вступает в опричнину Ивана Грозного, чтобы восстановить честь семьи и вернуть возлюбленную. Но верность царю вступает в конфликт с его личными чувствами.

На сцене воссоздан настоящий частокол, барские палаты и пир опричников.

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