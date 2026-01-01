Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зловещие мертвецы: Пекло»
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Пару капель на рулон бумаги — и через 5 минут в туалете пахнет как в люксовом отеле: аромат держится стойко
Кукурузу летом давно уже не варю и готовую не покупаю: шашлычник подсказал шик-способ приготовить ее быстрее и вкуснее
Один листик в носок — и никаких пятен после стирки: простая хитрость, которая выручает годами
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