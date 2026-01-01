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Скоро в прокате «На деревню дедушке 2» 1
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Все части «Безумного Макса» по порядку
Все части «Безумного Макса» по порядку
С какой экранизации Стивена Кинга начать
С какой экранизации Стивена Кинга начать
Что посмотреть, если хочется идеального плана и красивой аферы? Фильмы про ограбления — лучший выбор
Что посмотреть, если хочется идеального плана и красивой аферы? Фильмы про ограбления — лучший выбор
Фильмы про полицейских
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Все части «Пиратов Карибского моря»
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Фильмы про высокую моду, стиль и дизайнеров
Фильмы про высокую моду, стиль и дизайнеров
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Фильмы без хэппи-энда
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Лучшие зарубежные фильмы
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Фильмы про сверхъестественное
Фильмы про сверхъестественное
Что посмотреть, если устал от серьёзного кино? Эти пошлые комедии разгрузят голову
Что посмотреть, если устал от серьёзного кино? Эти пошлые комедии разгрузят голову
Фильмы про секретных агентов и спец службу
Фильмы про секретных агентов и спец службу
Все части «Такси»
Все части «Такси»
Все части «Стражей Галактики»
Все части «Стражей Галактики»
5 капель на губку - и через 10 минут мои краны в ванной и на кухне словно зеркало: сверкают даже в темноте
Один листик в носок — и никаких пятен после стирки: простая хитрость, которая выручает годами
Обрезки ламината не выбрасываю и даже тащу домой чужие с мусорки: делаю на коленке незаменимые вещи
НТВ делает ставку на новые хиты: «Расстрел» и «ТТ» легко могут вытеснить из ТОПов «Невского» и «Первый отдел»
«Понял только 30 лет спустя»: иностранцы включили «Кин-Дза-Дза» и уронили челюсть — комедия Данелии «предсказала будущее, и я не шучу»
«Добро пожаловать в Дерри» отложили до 2028-го — и Amazon тут же достали из рукава другую экранизацию Кинга
Пока ждете 8-й сезон «Невского», включайте 3 похожих детектива: у всех оценки 7.3+, а №1 «затянул с первой серии»
«Бесславные ублюдки» + «Назад в будущее» = эта забытая экранизация Кинга: «Ничего лучше так и не сняли за 10 лет»
Нового русского «Графа Монте-Кристо» на ночь лучше не смотреть: главная злодейка «будет сниться многим в страшных снах»
Свежий российский сериал напоминает «"Людей в черном" на минималках»: почти 160 000 зрителей поставили ему 7.8
«Какая гадость эта ваша заливная рыба! А вот тест хорош!»: сможете узнать все 10 советских фильмов по культовым цитатам?
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