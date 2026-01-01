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Скоро в прокате «Безумная старуха» 1
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Что посмотреть, если веришь в инопланетян или хочешь в них поверить? Подборка на любой вкус
Что посмотреть, если веришь в инопланетян или хочешь в них поверить? Подборка на любой вкус
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Все части «Джейсона Борна» в хронологическом порядке
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Все части «Бегущий в лабиринте»
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Все части «Поворот не туда»
Все части «Поворот не туда»
Можно ли укладывать новые полы на старый ламинат или линолеум: одна ошибка поднимет всё покрытие дыбом
Кладу старые газеты в туалет на ночь – утром сижу и радуюсь: в уборной запах, будто в бутике (2 трюка времен СССР)
Не выбрасываю ёршик каждые 2 месяца: замачиваю на 30 минут в этом чудо-растворе — и он снова белоснежный, без налёта и вони
Так вот почему у Леголаса никогда не заканчивались стрелы: просто Джексон напортачил, а вот Толкин расписал все до мелочей
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Тест для тех, кто знает о кино СССР все: взгляните на 5 кадров и вспомните, что скажут герои
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