Люстра в гостиной – уже прошлый век: вот сразу 4 варианта освещения на замену – выглядит дороже и уютнее

Водителям старше 65 лет могут аннулировать права: вот что нужно запомнить, чтобы избежать проблем

Можно ли клеить свежие обои поверх старых: одна ошибка — и новые полотна сползут со стены уже через 24 часа

Прокачка закончилась, но рекорды ставить только начинает: это аниме уже метит на трон «Истребителя демонов»

В кадры этих советских фильмов пробрался смешной кот! Пока не угадаете 3/5 картин – он никуда не уйдет (мяу-тест)

Так вот почему у Леголаса никогда не заканчивались стрелы: просто Джексон напортачил, а вот Толкин расписал все до мелочей

Мэри Поппинс узнают многие, а что насчет еще 6 героинь в шляпках? Вспомните, из какого фильма СССР каждая (тест)

Свежий сериал Netflix со звездой «Олдбоя» уже оценили на 7.9: «с первых серий увлекает и не дает заскучать»

Скандалы вокруг «Одиссеи» стали последней каплей — Нолан заявил об уходе из кино: «Я пока достиг предела»

Досмотрели «След Чикатило»? Включайте еще 5 похожих сериалов про маньяков: у всех оценки не ниже 7.1