Почему нельзя мыть посуду в гостях: запомните эту истину раз и на всю жизнь

Картошку для салатов больше не варю: узнал у шеф-повара крутой способ готовки – теперь оливье и винегрет вкусней, чем в ресторане

На ночь кладу колготки в морозилку — модницы, берите на заметку: простой трюк сэкономит кучу денег

«Первый отдел» люблю, но уже устала от детективов: включила этот фильм с Колесниковым – всего 2 часа, а впечатлений море

НТВ делает ставку на новые хиты: «Расстрел» и «ТТ» легко могут вытеснить из ТОПов «Невского» и «Первый отдел»

«Бесславные ублюдки» + «Назад в будущее» = эта забытая экранизация Кинга: «Ничего лучше так и не сняли за 10 лет»

«Добро пожаловать в Дерри» отложили до 2028-го — и Amazon тут же достали из рукава другую экранизацию Кинга

«Какая гадость эта ваша заливная рыба! А вот тест хорош!»: сможете узнать все 10 советских фильмов по культовым цитатам?

«Понял только 30 лет спустя»: иностранцы включили «Кин-Дза-Дза» и уронили челюсть — комедия Данелии «предсказала будущее, и я не шучу»

Японцы добрались до советского «Шерлока»: «Половину времени ржешь, половину – сходишь с ума» – хвалят сильнее, чем шедевр BBC