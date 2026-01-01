Выкинула грязный ершик на помойку и перекрестилась: новый тренд 2026 года оказался намного гигиеничнее привычного способа

С июля переводы самому себе теперь блокируют официально: в МВД разъяснили от какой суммы

Один листик в носок — и никаких пятен после стирки: простая хитрость, которая выручает годами

«Какая гадость эта ваша заливная рыба! А вот тест хорош!»: сможете узнать все 10 советских фильмов по культовым цитатам?

«Добро пожаловать в Дерри» отложили до 2028-го — и Amazon тут же достали из рукава другую экранизацию Кинга

«Первый отдел» люблю, но уже устала от детективов: включила этот фильм с Колесниковым – всего 2 часа, а впечатлений море

За это рагу Д’Артаньян и три мушкетера были готовы продать душу и подвески королевы: публикуем рецепт 17 века

Нового русского «Графа Монте-Кристо» на ночь лучше не смотреть: главная злодейка «будет сниться многим в страшных снах»

Раздобыли эксклюзивные фото со съемок «Самого секретного сериала России»: первые кадры «Красной Шамбалы»

Японцы добрались до советского «Шерлока»: «Половину времени ржешь, половину – сходишь с ума» – хвалят сильнее, чем шедевр BBC