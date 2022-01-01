Любимый жанр детворы не теряет своей актуальности и в жизни взрослых. Кроме забавных персонажей и их приключений, по мере накопления опыта человек начинает видеть глубокий смысл в мультипликационных лентах: они рассказывают о дружбе, любви, сложном выборе, честности и других ценностях, которые не всегда легко сохранить.

Пять номинированных на «Оскар» мультфильмов, которые обязательно нужно посмотреть

Мультфильмы, отмеченные вниманием жюри почетного конкурса, точно порадуют зрителя высокохудожественным исполнением, интересным сюжетом и особым смысловым наполнением, которое затронет сердце даже самого хладнокровного человека.

Спирит: Душа прерий

События разворачиваются в 70-х годах XIX века. Американская цивилизация стремительно расширяется, поглощая все новые земли. Развитие нации приводит к неминуемому столкновению в прериях, на просторах которой уже много веков живут племена индейцев, к сложным переговорам и жестоким битвам. Тем временем неподалеку от реки Симаррон жизнь все еще идет безмятежно. В табуне диких лошадей рождается Спирит, жеребенок, который станет вожаком. Но, повзрослев, он попадает в плен к американским солдатам, где его характер попытаются сломить самыми жесткими методами, чтобы использовать сильного коня для работы.

Единственное существо, которое может помочь жеребцу, – Ручеек, плененный индеец, также заточенный в форте.

Шрек

Огромный огр ведет безмятежное существование на своих болотах, где ничто и никто не нарушает его покой и любовь к одиночеству. Но однажды тихая жизнь заканчивается: топи наполняются сказочными существами от мала до велика. Как выясняется позже, лорд Фаркауд, властвующий в городе, ненавидит сказки и приказал всем персонажам, связанным с ними, убираться прочь. Теперь на некогда тихих и мрачных болотах можно встретить кого угодно, от говорящих мышей до Белоснежки и трех поросят. Огр отправляется к Фаркауду, и хитрый лорд предлагает ему сделку.

Он согласен убрать всех лишних существ с земли Шрека, если тот вызволит из башни, охраняемой драконом, принцессу Фиону и привезет ее в замок.

Как приручить дракона

Иккинг – сын главы племени викингов, но его сложно назвать настоящим преемником отцовской власти. Воинствующее племя отчаянно борется с драконами, которые наносят поселениям непоправимый ущерб, а главный герой тем временем изобретает устройство, способное компенсировать недостающую ему мышечную силу и ловкость. Во время очередного нападения крылатых монстров Иккинг присоединяется к бою. У него получается ранить одного из драконов, но добить его парень не решается и начинает ухаживать за больным чудовищем.

Постепенно он узнает, какой на самом деле характер у этих пугающих существ.

Кот в сапогах

Главный герой – испанского происхождения кот, ловелас и хулиган, скрывающийся от власти, которая назначила за его голову крупную награду. Коту нужны деньги, и для этого он хочет заполучить волшебные бобы. Когда они вырастут, по стеблю можно будет попасть на небо и забрать у гусыни, живущей там, золотые яйца.

Когтистый преступник принимается за реализацию плана, и на пути его ждет масса приключений, новых знакомств и даже коварное предательство.

Барашек Шон

Жители хорошо известной поклонникам Шона фермы продолжают вести двойную жизнь. Перед хозяином скотного двора они, как полагается, всего лишь неразумные животные, но стоит ему отвлечься – у героев находится масса интересных занятий. Однажды по вине Шона фермер должен отправиться в город.