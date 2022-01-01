Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мультфильмы, номинированные на Оскар
Киноафиша Подборки Мультфильмы, номинированные на Оскар

Мультфильмы, номинированные на Оскар

Все 43 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Суперсемейка 2
Суперсемейка 2
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, детский
2018, США
Ральф против интернета
Ральф против интернета
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный
2018, США
Мирай из будущего
Мирай из будущего
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, фэнтези, аниме
2018, Япония
Фердинанд
Фердинанд
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация
2017, США
Босс-молокосос
Босс-молокосос
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, семейный
2017, США
Тайна Коко
Тайна Коко
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, приключения
2017, США
Моана
Моана
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация
2016, США
Зверополис
Зверополис
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
Головоломка
Головоломка
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация
2015, США
Барашек Шон
Барашек Шон
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, анимация, семейный
2015, Великобритания / Франция
Как приручить дракона 2
Как приручить дракона 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения
2014, США
Город героев
Город героев
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, боевик, анимация, семейный
2014, США
Семейка Крудс
Семейка Крудс
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, комедия, приключения, семейный
2013, США
Холодное сердце
Холодное сердце
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, анимация, семейный
2013, США
Храбрая сердцем
Храбрая сердцем
Смотреть за 1 рубль
8.0
семейный, анимация
2012, США
Франкенвини
Франкенвини
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика, ужасы, комедия, анимация
2012, США
Ральф
Ральф
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация
2012, США
Ранго
Ранго
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, приключения, анимация
2011, США
Кот в сапогах
Кот в сапогах
Смотреть за 1 рубль
8.0
фэнтези, комедия, анимация, приключения
2011, США
Кунг-Фу Панда 2
Кунг-Фу Панда 2
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, анимация
2011, США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Анимация Фэнтези Аниме Комедия Фантастика Приключения Семейный Детский Боевик Ужасы Драма Сказка Мелодрама Мюзикл Мистика Вестерн
Страна
Все Япония США Великобритания Франция
Год
Все 1990-1999 2000-2009 2010-2019

Любимый жанр детворы не теряет своей актуальности и в жизни взрослых. Кроме забавных персонажей и их приключений, по мере накопления опыта человек начинает видеть глубокий смысл в мультипликационных лентах: они рассказывают о дружбе, любви, сложном выборе, честности и других ценностях, которые не всегда легко сохранить.

Пять номинированных на «Оскар» мультфильмов, которые обязательно нужно посмотреть

Мультфильмы, отмеченные вниманием жюри почетного конкурса, точно порадуют зрителя высокохудожественным исполнением, интересным сюжетом и особым смысловым наполнением, которое затронет сердце даже самого хладнокровного человека.

Спирит: Душа прерий

События разворачиваются в 70-х годах XIX века. Американская цивилизация стремительно расширяется, поглощая все новые земли. Развитие нации приводит к неминуемому столкновению в прериях, на просторах которой уже много веков живут племена индейцев, к сложным переговорам и жестоким битвам. Тем временем неподалеку от реки Симаррон жизнь все еще идет безмятежно. В табуне диких лошадей рождается Спирит, жеребенок, который станет вожаком. Но, повзрослев, он попадает в плен к американским солдатам, где его характер попытаются сломить самыми жесткими методами, чтобы использовать сильного коня для работы.

Единственное существо, которое может помочь жеребцу, – Ручеек, плененный индеец, также заточенный в форте.

Шрек

Огромный огр ведет безмятежное существование на своих болотах, где ничто и никто не нарушает его покой и любовь к одиночеству. Но однажды тихая жизнь заканчивается: топи наполняются сказочными существами от мала до велика. Как выясняется позже, лорд Фаркауд, властвующий в городе, ненавидит сказки и приказал всем персонажам, связанным с ними, убираться прочь. Теперь на некогда тихих и мрачных болотах можно встретить кого угодно, от говорящих мышей до Белоснежки и трех поросят. Огр отправляется к Фаркауду, и хитрый лорд предлагает ему сделку.

Он согласен убрать всех лишних существ с земли Шрека, если тот вызволит из башни, охраняемой драконом, принцессу Фиону и привезет ее в замок.

Как приручить дракона

Иккинг – сын главы племени викингов, но его сложно назвать настоящим преемником отцовской власти. Воинствующее племя отчаянно борется с драконами, которые наносят поселениям непоправимый ущерб, а главный герой тем временем изобретает устройство, способное компенсировать недостающую ему мышечную силу и ловкость. Во время очередного нападения крылатых монстров Иккинг присоединяется к бою. У него получается ранить одного из драконов, но добить его парень не решается и начинает ухаживать за больным чудовищем.

Постепенно он узнает, какой на самом деле характер у этих пугающих существ.

Кот в сапогах

Главный герой – испанского происхождения кот, ловелас и хулиган, скрывающийся от власти, которая назначила за его голову крупную награду. Коту нужны деньги, и для этого он хочет заполучить волшебные бобы. Когда они вырастут, по стеблю можно будет попасть на небо и забрать у гусыни, живущей там, золотые яйца.

Когтистый преступник принимается за реализацию плана, и на пути его ждет масса приключений, новых знакомств и даже коварное предательство.

Барашек Шон

Жители хорошо известной поклонникам Шона фермы продолжают вести двойную жизнь. Перед хозяином скотного двора они, как полагается, всего лишь неразумные животные, но стоит ему отвлечься – у героев находится масса интересных занятий. Однажды по вине Шона фермер должен отправиться в город.

Звери понимают, что любимый хозяин без помощи пропадет, и, прихватив с собой собаку Блитзера, они под человеческим видом бросаются вслед.

Выбор редакции
Приквел «Армии мертвецов», вестерн с Реджиной Кинг и новый Декстер: что смотреть дома, пока закрыты кинотеатры
Приквел «Армии мертвецов», вестерн с Реджиной Кинг и новый Декстер: что смотреть дома, пока закрыты кинотеатры
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны»
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны»
10 сериалов, похожих на «Наш флаг означает смерть»
10 сериалов, похожих на «Наш флаг означает смерть»
Related video
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Приложение киноафиши