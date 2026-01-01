Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Подборки фильмов

Подборки фильмов

Машина времени в прошлое: подборка кино о доисторических временах и заре человечества
Машина времени в прошлое: подборка кино о доисторических временах и заре человечества
Фильмы про фигурное катание
Фильмы про фигурное катание
Фильмы про стюардесс
Фильмы про стюардесс
Фильмы про женскую тюрьму
Фильмы про женскую тюрьму
Фильмы про дьявола
Фильмы про дьявола
Фильмы про лето
Фильмы про лето
Фильмы для влюбленных
Фильмы для влюбленных
Фильмы про байкеров
Фильмы про байкеров
Фильмы про Золушку
Фильмы про Золушку
Комедии с Гариком Харламовым
Комедии с Гариком Харламовым
Комедии про инопланетян
Комедии про инопланетян
Комедии с пришельцами
Комедии с пришельцами
Лучшие фильмы про смысл жизни
Лучшие фильмы про смысл жизни
Фильмы про бандитов и банды
Фильмы про бандитов и банды
Фильмы про поваров
Фильмы про поваров
Боевики про спецназ
Боевики про спецназ
Фильмы про друзей
Фильмы про друзей
Старые вестерны
Старые вестерны
Чем занять малыша с пользой? Советские мультики про зверушек — проверено временем
Чем занять малыша с пользой? Советские мультики про зверушек — проверено временем
Фильмы про врачей и медицину
Фильмы про врачей и медицину
Лучшие фильмы про землетрясения, вулканы и цунами
Лучшие фильмы про землетрясения, вулканы и цунами
Комедии про вампиров
Комедии про вампиров
Уроки смеха: подборка фильмов про американских старшеклассников
Уроки смеха: подборка фильмов про американских старшеклассников
Советские фильмы семидесятых годов
Советские фильмы семидесятых годов
Подглядела, что иностранцы кладут вместо дверного коврика: сделала так же – теперь дома чистота
«Госуслуги» могут заменить мессенджер Макс: портал совсем скоро будет не узнать
Тяжеленный диван в гостиной – уже антитренд: хозяйки со вкусом выбирают другую модель (выигрывает по 3-м причинам)
Занимаем места и пристегиваемся — впереди тест по советским хитам: угадайте фильм СССР по кадру с транспортом
Проверим знание фамилий от А до Я — попробуйте угадать 5 фильмов по актерскому составу (тест)
«Ван-Пис» вышел ровно 29 лет назад, но сейчас его зовут «мусором»: фаны уже нашли 3 тайтла на замену
Okko исполнилось 15 лет: зрители выбрали 5 лучших российских сериалов платформы — «"Лихие" в топе, а "Трассы" нет — это шутка?»
После «Охоты за Голлумом» Джексон продолжит охоту за Толкином: вместо фэнтези-эпика снимет мылодраму как у Шекспира
Как же я завидую всем, кто еще не видел эти 5 шедевров от Netflix: 7.5 на IMDb – самая низкая оценка в топе
Считал себя знатоком советских комедий, но открыл этот тест и опозорился: заслужите арбуз, если ответите верно хотя б на 3/5 вопросов
Прямо как в «Острове проклятых»: 3 запутанных фильма для тех, кто любит, когда финал переворачивает все с ног на голову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше