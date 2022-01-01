Мафиози – это не просто банда криминальных персонажей. Зародившись на Сицилии в девятнадцатом веке, традиционная структура преступного сообщества дошла до современности и распространилась практически во всем мире. Фильмы о мафии рассказывают, какие законы царят в этих своеобразных семьях, насколько сильно они связаны друг с другом и что ждет человека, который решился предать эту общину.

Пять лучших фильмов про мафию

Главное отличие мафиози от обычной группировки – здесь действует негласный, но строжайший кодекс. Члены этого сообщества ревностно оберегают свои права, честь, территорию, не подпуская близко никого без весомой на это причины. Традиционные ценности стоят превыше всего, и горе тому, кто собирается причинить вред кому-либо из клана.

Гангстер

Фрэнк Лукас был водителем у влиятельного преступника Бампи Джонсона. После смерти шефа он не желает оставлять бизнес и уверен, что сможет воссоздать собственную империю криминала. Он начинает заниматься поставками героина из Юго-Восточной Азии, придерживается строгих правил и знает, как вести дела так, чтобы захватить рынок. Постепенно он приходит к цели: его ежедневный доход составляет около миллиона долларов, а его кодекс делает его звездой преступного мира.

Но на след наркобарона однажды нападает Ричи Робертс – принципиальный и неподкупный полицейский, которого ненавидят все коллеги.

Черная месса

Уайти Булджер – брат сенатора и лучший приятель агента спецслужб, который научился мастерски использовать свое положение. Он обладает огромным интеллектом и потрясающей ловкостью, что позволяло ему организовывать масштабные криминальные операции, а попутно сотрудничать с бюро расследований. Когда Уайти узнает, что разоблачение близко, а на него ведут охоту, он умудряется на 16 лет исчезнуть из поля зрения власти, что становится настоящей загадкой для копов.

Предатель

Томмазо Бушетта, некогда криминальный босс, скрывается в Бразилии со своей семьей, когда в Италии начинается ожесточенная борьба за рынок сбыта наркотиков. Тото Риина тем временем последовательно уничтожает конкурентов в Палермо. Бушетта наблюдает, как Тото убивает всех его близких, в том числе детей от прошлых браков, но ничего не может сделать. Однажды бразильская полиция обнаруживает его и депортирует в Италию, где героя ждет верная смерть от рук бандитов.

Томмазо идет на крайние меры, нарушает священный кодекс мафии и начинает сотрудничать со следствием, чтобы остановить бойню и спасти себя.

Эскобар

Фильм основан на биографии одного из самых знаменитых преступников прошлого века – колумбийского политического деятеля и наркобарона Пабло Эскобара. Он родился в обычной семье: мать – учительница, отец – фермер. С детства он испытывал недостаток денег и мечтал о богатстве, которое подарит ему возможность делать все что угодно. Когда Пабло повзрослел, он с помощью группы молодых людей за короткий промежуток времени смог сколотить огромное состояние на сбыте наркотиков и стать главным авторитетом в этой сфере на всем континенте.

Мисс Пуля

Глория Фуэнтес – визажист из Лос-Анджелеса. Однажды она едет в Мексику к своей подруге Сузу. Девушки идут в ночной клуб, где оказываются в эпицентре бандитского налета. В переполохе Сузу пропадает без вести. Вскоре на Глорию выходит Лино, главарь преступной группировки. Он обещает ей вернуть подругу, если героиня выполнит его поручение. Глория соглашается, тем более задание совсем не сложное – припарковать автомобиль в нужном месте. Но это приводит к смерти трех агентов, погибших из-за взрыва.