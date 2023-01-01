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Фильмы про наркотики
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Фильмы про наркотики

Фильмы про наркотики вызывают смешанные чувства, заставляя зрителей задуматься о наркотической зависимости и ее разрушительных последствиях, а также о том, как она затрагивает не только отдельных людей, но и общество в целом.

Все 132 Онлайн
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Кокаиновый медведь
Кокаиновый медведь
триллер 2023, США
6.0
Чекаго
Чекаго
драма, криминал 2023, Россия
7.0
Смотрите за 1
Опустошение
Опустошение
боевик, триллер 2023, Великобритания
0.0
Занокс
Занокс
комедия, криминал, мелодрама 2022,
7.0
Заступник
Заступник
боевик, триллер 2021, США
6.0
Трафик
Трафик
триллер 2021, Бельгия / Канада
8.0
За гранью жизни
За гранью жизни
криминал, триллер 2021, США
3.0
Смотрите за 1
Обходные пути
Обходные пути
документальный, драма 2021, Россия / Нидерланды
5.0
Глава Синалоа
Глава Синалоа
документальный 2021, США
6.0
Афера в Майами
Афера в Майами
драма, триллер 2020, США
5.0
Выбор Фредерика Фитцелла
Выбор Фредерика Фитцелла
триллер 2020, Канада
6.0
Джентльмены
Джентльмены
боевик, криминал 2020, США
8.0
Асоциальная сеть
Асоциальная сеть
триллер 2020, США
5.0
Выбивая долги
Выбивая долги
триллер, драма, криминал 2020, США
5.0
Крестная мама
Крестная мама
комедия, криминал 2020, Франция
6.0
Дублинские дебоширы
Дублинские дебоширы
драма 2020, Ирландия / США
7.0
Криминальные боссы
Криминальные боссы
триллер, драма, криминал 2020, США
5.0
Фассбиндер
Фассбиндер
драма, биография 2020, Германия
5.0
Проект Power
Проект Power
боевик, фантастика 2020, США
6.0
Земля и кровь
Земля и кровь
боевик, триллер 2020, Франция / Бельгия
4.0
Сорвать куш
Сорвать куш
боевик, криминал, триллер 2020, США
7.0
Смотрите за 1
Пистолера
Пистолера
боевик, драма 2020, США
1.0
Картонная пристань
Картонная пристань
криминал 2020, Россия
0.0
Смотрите за 1
Экстремальная работа
Экстремальная работа
комедия, криминал 2019, Южная Корея
6.0
Боже мой!
Боже мой!
криминал, драма 2019, Франция
6.0
Смотрите за 1
Рожденный после смерти
Рожденный после смерти
триллер 2019, Канада
5.0
Смотрите за 1
Тёмная сторона
Тёмная сторона
ужасы, триллер 2019, США
6.0
Смотрите за 1
Берлин, Александерплац
Берлин, Александерплац
драма 2019, Германия
6.0
Доза счастья
Доза счастья
драма 2019, Болгария / Великобритания
7.0
Ловушка разума
Ловушка разума
триллер, фантастика 2019, США
6.0
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