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Фильмы про гомосексуалов
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Фильмы про гомосексуалов

Все 23 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Лето'85
Лето'85
6.0
драма
2020, Франция / Бельгия
Матиас и Максим
Матиас и Максим
7.0
драма
2019, Канада
Боль и слава
Боль и слава
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2019, Испания
Богемская рапсодия
Богемская рапсодия
Смотреть за 1 рубль
8.0
драма, биография, мюзикл
2018, США / Великобритания
С любовью, Саймон
С любовью, Саймон
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2018, США
Прости, ангел
Прости, ангел
6.0
драма
2018, Франция
Стертая личность
Стертая личность
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, биография
2018, США
Алекс Стрейнджлав
Алекс Стрейнджлав
6.0
комедия, драма, мелодрама
2018, США
120 ударов в минуту
120 ударов в минуту
7.0
драма
2017, Франция
Назови меня своим именем
Назови меня своим именем
8.0
драма, мелодрама
2017, Италия / Франция / Бразилия / США
Лунный свет
Лунный свет
Смотреть онлайн
7.0
драма
2016, США
В поиске - фильм-прощание
В поиске - фильм-прощание
7.0
комедия, драма
2016, США
Обычное сердце
Обычное сердце
7.0
драма
2014, США
Ив Сен-Лоран
Ив Сен-Лоран
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2014, Франция
Далласский клуб покупателей
Далласский клуб покупателей
7.0
драма
2013, США
Том на ферме
Том на ферме
7.0
драма
2013, Канада / Франция
Я люблю тебя, Филлип Моррис
Я люблю тебя, Филлип Моррис
7.0
комедия
2009, США
Одинокий мужчина
Одинокий мужчина
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2009, США
Харви Милк
Харви Милк
Смотреть за 1 рубль
5.0
биография, драма
2008, США
Просто друзья
Просто друзья
7.0
мелодрама, комедия
2005, Германия / США / Канада
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Фильмы про гомосексуалов – это довольно неоднозначный, но интересующий многих зрителей раздел современного кинематографа. Данная подборка придется по вкусу тем, кто считает, что любовь прекрасна в любых своих проявлениях.

Кино этой тематики наполнено эмоциями, драматизмом, а иногда даже трагизмом, ведь героев нетрадиционной ориентации зачастую не принимают в обществе, подвергают гонениям и преследованиям. Несмотря на это, они стремятся преодолеть предвзятое отношение большинства и построить свое счастье. Советуем вам обратить внимание на этот список, если вы ищете интересный фильм о гомосексуальных отношениях между мужчинами.

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