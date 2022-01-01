Фильмы про гомосексуалов – это довольно неоднозначный, но интересующий многих зрителей раздел современного кинематографа. Данная подборка придется по вкусу тем, кто считает, что любовь прекрасна в любых своих проявлениях.

Кино этой тематики наполнено эмоциями, драматизмом, а иногда даже трагизмом, ведь героев нетрадиционной ориентации зачастую не принимают в обществе, подвергают гонениям и преследованиям. Несмотря на это, они стремятся преодолеть предвзятое отношение большинства и построить свое счастье. Советуем вам обратить внимание на этот список, если вы ищете интересный фильм о гомосексуальных отношениях между мужчинами.