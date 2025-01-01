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Я знаю эту песню! Концерты популярных певцов, чью музыку вы слышали в кино и ТикТоке

Сегодня народная любовь определяется тем, как часто твой трек мелькает в вертикальных видео. Можно слышать песню каждый день, даже не зная её исполнителя. Мы решили исправить это. Советуем концерты поп-исполнителей, которые будут интересны людям с разными вкусами, свежие, актуальные и обретшие вторую жизнь. Сохраняйте подборку, чтобы не пропустить их!

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Полина Гагарина
Полина Гагарина
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Полина Гагарина

Одна из самых известных и любимых певиц нашей страны. Невероятно продуктивный и творчески плодовитый человек. Полина завоевала серебро от России на Евровидении, представляла страну на самом популярном в Азии шоу Singer, была мастером на шоу «Голос» и «Голос. Дети». Благодаря её выступлению песня «Кукушка» Виктора Цоя невероятно завирусилась в сети и среди уличных музыкантов.

Полина запускает новое шоу «Навсегда». Через песни она расскажет о своём творческом пути, со всеми его болями, поражениями, но, в то же время, радостными откликами публики, ради которых стоит терпеть все трудности. Это не просто концерт, это закулисье жизни артиста, показанное максимально искренне. Помимо песен из нового альбома, будут также и любимые многими людьми шлягеры, а само шоу обещает быть грандиозным!

Среди исполнителей, чьи песни часто становятся саундтреками к фильмам и популярными в социальных сетях, выделяется Полина Гагарина. Её творчество продолжает захватывать сердца слушателей, а её карьерный путь наполнен яркими моментами. Если вы хотите быть в курсе последних событий, связанных с певицей, ознакомьтесь с новостями о Полине Гагариной

Мари Краймбрери

Девушка, которая прямо показывает, что формат — только в голове. Она постоянно экспериментирует, но не ради хайпа. Каждая песня — это она. Каждый текст прожит и выстрадан Марией. Её творчество многогранно, как и в жизни человека, там есть разные проявления — от хитов из ТикТока до совместок с HammAli и Гуфом, от нецензурных дерзких песен до полных обиды и боли.

На концерте вы услышите все любимые треки: «Случилась осень», «Пряталась в ванной», «Мне так хорошо», Amore и многие другие. Также помогать Мари будут профессиональные танцоры и целая команда постановщиков света. Шоу не только для фанатов, но и тех, кто хочет впервые познакомиться с Краймбрери.

Zivert

Певица с невероятно интересной судьбой. Человек без связей, которая долго искала себя, пробовала в дизайне, танцах, моделинге и даже на курсах бортпроводников! После четырёх лет стюардессой в «Аэрофлоте» девушке выгорела и тупике, но вспомнила своё детское увлечение музыкой. Первый же её клип неожиданно набрал полмиллиона просмотров на YouTube, что определило судьбу Zivert.

Её яркий образ приковывает внимание. Харизматичная девушка с красивой улыбкой в ярких костюмах, шляпах и с огромной шевелюрой завораживает внутренней свободой и дерзостью. На концертах ты чувствуешь настоящий талант, который смог пробиться среди своячничества только силой своего творчества. И это очень вдохновляет.

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