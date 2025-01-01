Stand up концерты, чтобы отдохнуть после работы

Хетаг Хугаев

Хетаг Хугаев, участник и создатель различных комедийных шоу, таких как «Сториселлинг», «ХА-ХА 3 раза», «Два стола», «Приятно познакомиться», «Кринж Стендап», «Stand Up» на ТНТ, «Открытый микрофон», «Comedy Баттл», «Стендап Андеграунд» на СТС, «Большое шоу» на Youtube-канале Азамата Мусагалиева.

Он легко сочетает серьезные темы с простым и остроумным подходом, над его шутками хочется и посмеяться, и одновременно задуматься. Однако глубина юмора Хугаева не отдаёт душнотой или нравоучением. Скорее ты видишь бытовые ситуации, в которых сам участвуешь каждый день, под новым углом. И при этом тебе хочется смеяться от того, в каком интересном мире ты, оказывается, живёшь.

Женский стендап

Ставшее уже популярным среди зрителей Москвы и Санкт-Петербурга шоу теперь появляется и в Новосибирске. На сцене выступят самые талантливые женщины-комедианты со всех уголков России. В программе — шутки на близкие и узнаваемые темы, касающиеся отношений, жизни, работы, здоровья, общения с мужчинами, одиночества и многого другого. Разумеется, без цензуры, поэтому тем, кто предпочитает обходить острые углы и придерживается консервативных взглядов, лучше воздержаться от посещения этого мероприятия.

Место проведения — бар, так что у зрителей будет возможность заказать себе что-нибудь покрепче, чтобы расслабиться и весело провести время как в компании друзей, так и в приятном одиночестве.

Стендап | Открытый микрофон

Хирург перед операцией тренируется на мертвецах, а комики перед большими выступлениями — на вас. Открытый микрофон — это первая читка материала на зрителя. Стендаперы прогоняют шутки, следят за реакцией, и затем вносят правки — по сути от тебя зависит, что войдёт в основную программу, а что полетит на помойку.

Это отличная возможность услышать шутки до того, как они станут мейнстримом и разлетятся по Ютубу. Ещё один плюс, на таких стендап-концертах выступают как новички, так и популярные комики. Их можно послушать за гораздо более приятную цену. Или, если почувствуете прилив вдохновения, даже можно самому выйти на сцену — часто организаторы это только поощряют.

Андрей Атлас

Андрей Атлас — резидент проекта StandUp на ТНТ, его любят за честный и эмоциональный юмор без грубости и цинизма. Первый сольный стендап концерт комика посвящен 10-летию комедийного пути Андрея и его семейной жизни. На нем он расскажет о важных моментах и решениях в своей жизни, в которых многие зрители могут увидеть и свой путь.

Помимо стандартной программы, на концерте будут дополнительные развлечения. Например, будут раздавать сладости, покажут динозавра (возможно даже настоящего), а закончится концерт масштабной пенной вечеринкой.

Сауле Юсупова

Артистка получила широкую известность благодаря своему участию в шоу «Женский стендап» на ТНТ. Основная фишка Сауле — ирония над стереотипами о восточных женщинах. Её подача, интонации, самоотдача показывают весь абсурд этих предрассудков, которыми до сих пор могут жить многие люди, даже ваши друзья. Монологи Юсуповой — отличный способ посмеяться и в то же время узнать больше о другой культуре.

Среди русских стендаперов Сауле привлекает к себе экзотичностью и свежестью шуток. Концерт будет интересен как пресытившимся фанатам жанра, так и новичкам, которые только его открывают.