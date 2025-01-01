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Весенние концерты молодых исполнителей в Петербурге

Если вы любите концерты молодых исполнителей, то эта подборка весенних событий в Санкт-Петербурге вам точно понравится. В городе на Неве пройдут выступления ребят, которые захватили ТикТок и YouTube своими хитами. Если хотите провести весну 2025 ярко, скорее покупайте билеты, пока они ещё есть. 

 

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Моя Мишель
Моя Мишель
поп
Mirele
Mirele
поп, инди
Xolidayboy
Xolidayboy
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Моя Мишель

Где: Клуб «А2» Когда: 8 марта 2025

Группа «Моя Мишель» вновь приглашает на незабываемый вечер, наполненный любовью, музыкой и нежностью. Ожидайте уникальное шоу, полное искренности и магии, которое захватит и тронет сердце каждого зрителя. Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия!

Mirele

Где: Aurora Concert Hall

Когда: 25 апреля 2025

Mirele возвращается с новым туром и готова порадовать поклонников в концертом Санкт-Петербурге! Ожидайте не только любимые хиты, но и свежие композиции с грядущего альбома. Артистка обещает незабываемое шоу, полное эмоций и красивой музыки. Присоединяйтесь к этому уникальному музыкальному событию!

Xolidayboy

Где: СК «Юбилейный»

Когда: 25 апреля 2025

Xolidayboy, эпатажный и уникальный артист, представит свой сольный концерт в Санкт-Петербурге. Это будет не просто выступление, а настоящее шоу, наполненное энергией и драйвом. Артист, который ломает стереотипы и создаёт новый звук, обещает зрителям захватывающее музыкальное путешествие с яркими эмоциями и неповторимой атмосферой.

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