Концерты классической музыки на любой вкус в Новосибирске

Праздник русской оперы

Концерт для любителей классической оперы. Вас ждут шедевры классической музыки от главных русских композиторов 19-го века — Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина и других. Прозвучат ваши любимые арии, увертюры и сцены из «Евгения Онегина», «Пиковой дамы», «Бориса Годунова», «Князя Игоря».

Дирижёр Эльдар Нагиев создал уникальную программу, где смог органично объединить такие разные произведения. Они не мешают, а дополняют друг друга. Поэтому событие покажет богатство, самобытность и силу русской оперной музыки. Отличный способ как послушать знакомые произведения, так и впервые познакомиться с этим жанром.

Нам 15 лет! На бис!: Soprano Турецкого

Знаменитый коллектив SOPRANO отмечает свои 15 лет новой концертной программой. Она будет посвящена как солисткам, так и поклонникам, которые слушают и поддерживают певиц. От классики до рока, от фолка до джаза — SOPRANO покажет всё своё мастерство, весь огромный потенциал в благодарность фанатам за их любовь.

SOPRANO — уникальный коллектив из 8 исполнительниц с широким вокальным диапазоном. Это признанный бренд, который с успехом собирает стадионы в главных европейских и мировых столицах. Поэтому выступление — действительно потрясающее событие.

Евгений Онегин. Концертное исполнение

Этот концерт классической инструментальной музыки — уникальная возможность насладиться шедевром русской оперной классики в исполнении прекрасных артистов театра НОВАТ. Великолепная музыка Чайковского, пронизанная романтизмом и глубокой лирикой, вместе с интерьерами театра создаёт атмосферу пушкинской эпохи.

История про русскую усадьбу, молодых аристократов, первую любовь, первое разбитое сердце, перерождение, взросление. Хотя произведение было написано почти 200 лет назад, эмоции и события, которые оно описывает, испытывает каждый человек до сих пор. А музыка делает их ещё более трогательными.

Cinema Medley 2: Оппенгеймер

Концерт, где вы вживую услышите композиции из известных голливудских фильмов. В программе прозвучат саундтреки к «Очень странным делам», «Мандалорцу», «Мстителям», «Властелину колец», «Оппенгеймеру», «Аватару» и другим. Выступление будет сопровождаться участием большого симфонического оркестра, хора, органа, народных инструментов и современных технологий в исполнении 120 артистов!

Это уникальная возможность услышать «живое» исполнение музыки, которую вы так часто слушали в наушниках. Шоу демонстрирует, что саундтреки к фильмам — это настоящая музыка, заслуживающая статуса современной классики.