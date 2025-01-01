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Концерты классической музыки на любой вкус в Новосибирске

Классика вечна. И не потому, что нам так говорили со школы — во многих высокобюджетных блокбастерах вы услышите скрипки, контрабасы и кларнеты. Всё потому, что сила этой музыки одинаково пробивает как 300 лет назад, так и сегодня в эпоху ТикТока. Советуем 4 концерта классической инструментальной музыки в Новосибирске, которые подойдут самым разным вкусам. Будет опера, симфонический оркестр и даже голливудские саундтреки.

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Нам 15 лет! На бис!: Soprano Турецкого
Нам 15 лет! На бис!: Soprano Турецкого
классическая музыка, эстрада
Cinema Medley 2: Оппенгеймер
Cinema Medley 2: Оппенгеймер
неоклассика
Евгений Онегин. Концертное исполнение
Евгений Онегин. Концертное исполнение
классическая музыка
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Жанр
Все Классическая музыка Эстрада Неоклассика

Праздник русской оперы

Концерт для любителей классической оперы. Вас ждут шедевры классической музыки от главных русских композиторов 19-го века — Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина и других. Прозвучат ваши любимые арии, увертюры и сцены из «Евгения Онегина», «Пиковой дамы», «Бориса Годунова», «Князя Игоря».

Дирижёр Эльдар Нагиев создал уникальную программу, где смог органично объединить такие разные произведения. Они не мешают, а дополняют друг друга. Поэтому событие покажет богатство, самобытность и силу русской оперной музыки. Отличный способ как послушать знакомые произведения, так и впервые познакомиться с этим жанром.

Нам 15 лет! На бис!: Soprano Турецкого

Знаменитый коллектив SOPRANO отмечает свои 15 лет новой концертной программой. Она будет посвящена как солисткам, так и поклонникам, которые слушают и поддерживают певиц. От классики до рока, от фолка до джаза — SOPRANO покажет всё своё мастерство, весь огромный потенциал в благодарность фанатам за их любовь.

SOPRANO — уникальный коллектив из 8 исполнительниц с широким вокальным диапазоном. Это признанный бренд, который с успехом собирает стадионы в главных европейских и мировых столицах. Поэтому выступление — действительно потрясающее событие.

Евгений Онегин. Концертное исполнение

Этот концерт классической инструментальной музыки — уникальная возможность насладиться шедевром русской оперной классики в исполнении прекрасных артистов театра НОВАТ. Великолепная музыка Чайковского, пронизанная романтизмом и глубокой лирикой, вместе с интерьерами театра создаёт атмосферу пушкинской эпохи.

История про русскую усадьбу, молодых аристократов, первую любовь, первое разбитое сердце, перерождение, взросление. Хотя произведение было написано почти 200 лет назад, эмоции и события, которые оно описывает, испытывает каждый человек до сих пор. А музыка делает их ещё более трогательными.

Cinema Medley 2: Оппенгеймер

Концерт, где вы вживую услышите композиции из известных голливудских фильмов. В программе прозвучат саундтреки к «Очень странным делам», «Мандалорцу», «Мстителям», «Властелину колец», «Оппенгеймеру», «Аватару» и другим. Выступление будет сопровождаться участием большого симфонического оркестра, хора, органа, народных инструментов и современных технологий в исполнении 120 артистов!

Это уникальная возможность услышать «живое» исполнение музыки, которую вы так часто слушали в наушниках. Шоу демонстрирует, что саундтреки к фильмам — это настоящая музыка, заслуживающая статуса современной классики.

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