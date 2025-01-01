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Концерты, чтобы спастись от унылой осени в Новосибирске

Чтобы не впасть в осеннюю депрессию, нужно заранее найти себе эмоциональную подзарядку. Самый простой и бюджетный вариант — концерты харизматичных юмористов. Это люди, которые могут найти веселье в самой бытовой ситуации, а простой бытовой косяк раздуть так, что весь зал будет смеяться в восторге. Что ещё нужно в холодную дождливую погоду? Комедийные концерты осени 2024 в Новосибирске на любой вкус в нашей новой подборке.

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Новое и лучшее: Иван Абрамов
Новое и лучшее: Иван Абрамов
юмор
Евгений Чебатков
Евгений Чебатков
юмор
Иван Абрамов. Новое и лучшее
Иван Абрамов. Новое и лучшее
юмор
Другой Формат: Андрей Норкин
Другой Формат: Андрей Норкин
юмор, творческий вечер
Шоу Однажды в России
Шоу Однажды в России
юмор
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Жанр
Все Юмор Творческий вечер

Андрей Норкин: Вечер искрометного юмора и живого общения

Телеведущий Андрей Норкин приглашает вас на развлекательный вечер, наполненный смехом, остроумием и интересными историями. В программе ― чтение комедийных миниатюр, забавные байки из жизни актера и телевизионщика, а также импровизационный стендап-юмор. Кроме того, Норкин поделится своими любимыми анекдотами.

Это будет юмористическое шоу в духе Жванецкого и Карцева, гарантирующее заряд позитивной энергии в дождливую осеннюю погоду.

«Однажды в России»: Комедия повседневной жизни

Популярное юмористическое шоу, где талантливые артисты на протяжении 10 лет создают сатирические зарисовки о типичных ситуациях российской действительности, доводя их до гротесковых масштабов. Это возможность взглянуть с юмором на обычные проблемы, с которыми сталкивается каждый.

Евгений Чебатков: Харизматичный стендап с импровизацией

Стендап-комик Евгений Чебатков, побывавший в разных странах, представит новую программу, в которой отразит свой разнообразный жизненный опыт. Его выступления отличаются энергичностью, искрометностью и эмоциональностью, что особенно привлечет тех, кто ценит харизматичных комиков, умеющих импровизировать с залом.

Иван Абрамов: Интеллигент с неожиданными гранями

Комик Иван Абрамов обладает широким кругом интересов ― от компьютерных игр до классической литературы. Это позволяет ему моментально переключаться между разными образами ― от интеллигентного эрудита до ядовитого циника, что делает его номера яркими и непредсказуемыми. Новая программа Абрамова затронет актуальные для каждого темы.

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