Концерты, чтобы спастись от унылой осени в Новосибирске

Андрей Норкин: Вечер искрометного юмора и живого общения

Телеведущий Андрей Норкин приглашает вас на развлекательный вечер, наполненный смехом, остроумием и интересными историями. В программе ― чтение комедийных миниатюр, забавные байки из жизни актера и телевизионщика, а также импровизационный стендап-юмор. Кроме того, Норкин поделится своими любимыми анекдотами.

Это будет юмористическое шоу в духе Жванецкого и Карцева, гарантирующее заряд позитивной энергии в дождливую осеннюю погоду.

«Однажды в России»: Комедия повседневной жизни

Популярное юмористическое шоу, где талантливые артисты на протяжении 10 лет создают сатирические зарисовки о типичных ситуациях российской действительности, доводя их до гротесковых масштабов. Это возможность взглянуть с юмором на обычные проблемы, с которыми сталкивается каждый.

Евгений Чебатков: Харизматичный стендап с импровизацией

Стендап-комик Евгений Чебатков, побывавший в разных странах, представит новую программу, в которой отразит свой разнообразный жизненный опыт. Его выступления отличаются энергичностью, искрометностью и эмоциональностью, что особенно привлечет тех, кто ценит харизматичных комиков, умеющих импровизировать с залом.

Иван Абрамов: Интеллигент с неожиданными гранями

Комик Иван Абрамов обладает широким кругом интересов ― от компьютерных игр до классической литературы. Это позволяет ему моментально переключаться между разными образами ― от интеллигентного эрудита до ядовитого циника, что делает его номера яркими и непредсказуемыми. Новая программа Абрамова затронет актуальные для каждого темы.