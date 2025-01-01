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Драйвовые летние фестивали Новосибирска

Короткое русское лето началось, значит пора ловить момент и кайфовать. Советуем летние фестивали на открытом воздухе, которые точно сделают 2024 год незабываемым. Это ежегодные события, которые уже тепло приняты жителями Новосибирска.

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Выпускной 2024! + прогулка на теплоходе
Выпускной 2024! + прогулка на теплоходе
поп
Выпускной 2024!
Выпускной 2024!
поп
Выпускной 2024! + прогулка на теплоходе
Выпускной 2024! + прогулка на теплоходе
поп, вечеринка
Русское радио на Обских волнах
Русское радио на Обских волнах
поп
D-кач на Обских волнах
D-кач на Обских волнах
поп
Prodigy Con в Сибири
Prodigy Con в Сибири
электронная музыка, фестиваль
Рок-фестиваль Ветер Сибири
Рок-фестиваль Ветер Сибири
рок, фестиваль
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Рок-фестиваль Ветер Сибири

Это фестиваль русскоязычной рок-музыки, на котором выступят более 20 музыкальных коллективов из России и Казахстана — как молодые местные исполнители, так и известные группы-«гранды» и «легенды» отечественной рок-сцены.

Помимо музыкальной программы, фестиваль предлагает гостям множество возможностей для активного отдыха и развлечений — еда, ночной клуб, услуги ЗАГСа (!) и т.д.

Музыкальный фестиваль будет длиться 3 дня.

Выпускной 2024! + прогулка на теплоходе

Программа для 9-х классов. Вечеринка, состоящая из целых трёх стадий. Сначала гостей встретят в велком-зоне с бармен-шоу и яркими летними коктейлями, проведут фотосессию в стилистике фильма «Назад в будущее». Затем пройдёт развлекательная программа: интерактивные игры и конкурсы с призами и подарками, выступления артистов оригинального жанра, иллюзионный перформанс, дискотека и банкетный ужин.

А когда начнёт темнеть, всех ждёт продолжение на двухпалубном теплоходе, развлекательная программа с ведущим и дискотека. Можно представить выпускной эпичней?

D-кач на Обских волнах

Уникальный open air в Новосибирске, который повторяется каждую неделю! Душа требует праздника после пятидневной рабочей недели? D-кач поможет сбросить усталость и подвигаться на теплоходе посреди Оби! Для вас всю ночь будут играть топ DJ и MC Новосибирска, которые подготовили свои лучшие программы. Напитки, еда, теплый воздух, офигенные люди и крутые знакомства!

Если хотите отдохнуть со вкусом, танцевать до полной усталости и, возможно, уйти домой не в одиночестве — приходите на D-кач! Одна из лучших тусовок Новосибирска.

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