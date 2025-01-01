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5 событий, которые нужно посетить летом в Новосибирске

Лето в Новосибирске богато на интересные события. Предлагаем целых 5 мероприятий, которые точно внесут радость и позитив в ваше лето. Программа включает оперные дуэты, круиз, стендап, ламповый концерт и рок-фестиваль, чтобы каждый нашёл, куда сходить. Вашему вниманию афиша культурных событий города Новосибирска.

 

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Русское радио на Обских волнах
Русское радио на Обских волнах
поп
Эмма Смит
Эмма Смит
блюз, соул
Женский Stand-Up
Женский Stand-Up
юмор
Вечер дуэтов
Вечер дуэтов
классическая музыка
Рок-фестиваль Ветер Сибири
Рок-фестиваль Ветер Сибири
рок, фестиваль
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Вечер Дуэтов в театре НОВАТ

Артисты НОВАТ предлагают новую концертную программу, в которой представят разнообразную «коллекцию» дуэтных сцен и миниатюр из знаменитых произведений. Они покажут, как вокал может передавать любовные истории, наполненные романтикой, возвышенными чувствами и страстями. Не только в опере, но и в других жанрах, таких как оперетта, оратория, кантата, эстрадная и народная музыка.

Эти вокальные дуэты охватывают разнообразный диапазон эмоций и отношений – от любовных и лирических до драматических и комических. Интересное событие, когда все эти настроения прозвучат на одной сцене.

Русское радио на Обских волнах

Популярное в Новосибирске радио выходит в офлайн! Каждое воскресенье по Оби будет ходить круиз, где харизматичный ведущий радиостанции будет в реальном времени крутить DJ-сеты и общаться со зрителями. В программе: полноценный дневной круиз по реке Обь с посещением шлюзов и выходом в Обское море, затем высадка на берег, обед и пляжный отдых на уютной базе «Старая пристань». Посетители смогут оставить детей на охраняемой детской площадке и сыграть вместе в волейбол.

А стартует рейс с «Русского народного завтрака» с Алиной Масловой и Владимиром Шмелевым. В уютной компании, за чашечкой кофе участники смогут задать вопросы ведущим и получить подарки! Разве это не отличный план на лето?

Женский Stand-Up

Шоу, уже завоевавшее популярность у зрителей Москвы и Санкт-Петербурга, теперь в Новосибирске. Для вас выступят лучшие девушки-комики и специальные гостьи со всей России. В программе шутки на узнаваемые темы в отношениях, жизни, работе, здоровье, общением с парнями, одиночестве и многих других. Разумеется, без цензуры, поэтому душнилам, моралистам и людям с тонкой душевной конструкцией лучше не приходить.

Шоу пройдёт в баре, поэтому можно заказать себе чего-нибудь крепкого, чтобы расслабиться и отлично провести время как с друзьями, так и в приятном уединении.

Эмма Смит

Эмма Смит – знаковая фигура в британской джазовой музыке. Её выступления выходят за рамки одного жанра, включая в себя элементы R'n'B, блюза и соула, создавая богатое и многогранное музыкальное переживание.

Концерты Эммы Смит отличаются эмоциональностью и глубиной, погружая слушателя в атмосферу уютного бара с тёплым, ламповым звучанием. Её невероятный вокал завораживает и заставляет забыть обо всём вокруг. Выступление подойдёт тем, кто хочет расслабиться, насладиться красотой музыки и отдохнуть после напряжённого рабочего дня за бокалом вина.

Рок-фестиваль «Ветер Сибири»

Рок-фестиваль «Ветер Сибири» – это трёхдневное масштабное музыкальное событие, которое соберёт на одной сцене более 20 рок-коллективов из России и Казахстана. Здесь выступят как молодые местные исполнители, делающие первые шаги в музыкальной карьере, так и легенды отечественной рок-сцены.

Помимо основной музыкальной программы, фестиваль предложит гостям широкий спектр развлечений и возможностей для активного отдыха. Посетители смогут насладиться разнообразной гастрономической кухней, отдохнуть в атмосферных ночных клубах, даже зарегистрировать брак прямо на территории фестиваля, воспользовавшись услугами ЗАГСа.

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