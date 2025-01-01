Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Концерты 4 stand up концерта от лучших комиков

4 stand up концерта от лучших комиков

Фанаты мужского стендапа — радуйтесь. В этом году сразу несколько популярных артистов, которых вы знаете по ТВ-шоу и Ютубу, запускают свои туры. Советуем главные сольные концерты стендап комиков в 2024 году. Для всех фанатов жанра обязательно к посещению.

 

Все 5
По году
Сбросить
Сергей Орлов «Переходный возраст»
Сергей Орлов «Переходный возраст»
юмор
Сергей Орлов «Переходный возраст»
Сергей Орлов «Переходный возраст»
юмор
Новое и лучшее: Иван Абрамов
Новое и лучшее: Иван Абрамов
юмор
Евгений Чебатков
Евгений Чебатков
юмор
Иван Абрамов. Новое и лучшее
Иван Абрамов. Новое и лучшее
юмор
Сбросить
Жанр
Все Юмор

Сергей Орлов

Комик Сергей Орлов выходит на сцену с новой сольной программой под названием «Переходный возраст». В ней он будет делиться шутками, связанными с его собственным прошлым, семейной жизнью, размышлениями о настоящем моменте и свежими забавными историями. Эти близкие и понятные зрителям темы и сюжеты, в которых каждый может узнать себя, становятся от этого еще более смешными.

Сергей Орлов — один из самых популярных современных стендап-комиков. Его сольные выступления так полюбились публике, что их разбирают на цитаты и выкладывают на различные видеохостинги, поэтому определенно стоит посетить живое выступление этого артиста.

Иван Абрамов

Иван Абрамов — комик с весьма разнообразными интересами, от видеоигр до классической литературы. Его широкая эрудиция и способность к моментальной импровизации позволяют ему легко поддерживать беседу на любые темы. Иван умеет быстро переключаться между добродушием и ядовитой иронией, что помогает ему находить нестандартные ракурсы в обычных ситуациях, делая свои выступления запоминающимися и смешными.

Его новая программа будет наполнена живыми и «по-настоящему смешными» шутками на актуальные темы, волнующие современных россиян.

Тимур Каргинов

Тимур Каргинов — уникальная фигура: один из первопроходцев российского стендап-жанра и соведущий самого популярного подкаста в стране. Его ценят не только за юмор, но и за искренность, с которой он подходит к каждому выступлению. У Каргинова нет желания дешево эпатировать публику - он говорит только о том, что действительно его волнует, поэтому каждый его концерт получается по-настоящему неповторимым и смешным.

Концерт также интересен тем, что это первое появление Тимура на сцене после длительного перерыва. За это время артист накопил множество новых идей и переживаний, которые воплотил в программе своего нового сольного выступления. В ней упор сделан не столько на количество шуток, сколько на глубину каждого высказывания, затрагивающего то, что действительно волнует комика.

Евгений Чебатков

Евгений Чебатков — стендап-комик с ярким и оригинальным стилем, который избегает использования ненормативной лексики и пошлых шуток. Родившись в Казахстане и проживая впоследствии в России и Канаде, он приобрел разнообразный жизненный опыт, который находит отражение в его комедийных выступлениях, понятных людям с различным бэкграундом.

Его новая программа будет посвящена особенностям жизни в разных странах, а также личному опыту самого комика. Выступления Чебаткова полны энергии, смеха и эмоций, поэтому зрителям, ценящим харизматичных и импровизирующих артистов, его сольный стендап, несомненно, придется по душе.

Выбор редакции
Что смотреть на выходных: триллер с Джулианной Мур, «Бескрайний бассейн» и «Содержанки»
Что смотреть на выходных: триллер с Джулианной Мур, «Бескрайний бассейн» и «Содержанки»
Что смотреть в марте: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
Что смотреть в марте: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
Не только «Ты»: 10 фильмов и сериалов о сталкерах и преследовании
Не только «Ты»: 10 фильмов и сериалов о сталкерах и преследовании
«Возможно, был какой-то клон»: зрители придумали 3 сценария к 8 сезону «Невского» и они будто даже круче, чем оригинал
Финал «Аббатства Даунтон» — это еще не конец? Вот про кого из Кроули могут снять приквел
28 лет спустя — все такие же недотепы: «Бивис и Батт-Хед» запускают новый сезон уже совсем скоро
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
«Как у BLACKPINK»: цвета в «Игре в кальмара» выбраны не случайно — вот почему игроки в зеленом, а охрана в красном
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше