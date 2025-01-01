3 ламповых концерта для ценителей

Эмма Смит

Легенда британского джаза. Также томный вечер продлят и другие жанры: R'n'B, блюз и соул. Отличная музыка, невероятный голос и ламповая атмосфера бара.

Выступления Эммы Смит всегда эмоциональные и полные магии джаза. Подойдёт тем, кто в концертах любит не слэм и крики, а релакс и красоту музыки.

Зачем сходить: чтобы расслабиться после рабочего дня с вином под красивую музыку.

Канцлер Ги

Майя Котовская, известная как Канцлер Ги, имеет свой уникальный стиль, который сложно охарактеризовать коротко. Это и фолк, и блюз, и рок-н-ролл в одном флаконе, динамичные песни и романтические баллады. Тематика песен также разнообразна ― как жизненные, так и около фольклорные.

Мистические звуки сменяются хард роком, таинственные напевы переходят в драйвовый вокал. Концерты Канцлер Ги дают полный набор впечатлений, чтобы зритель испытал самые разные эмоции.

Зачем сходить: чтобы сбросить негатив, наполнится позитивом и зарядиться энергией.

Павел Пиковский

Павел Пиковский сочетает в своём творчестве черты авторской песни и русского рока. Его классический вокал сочетается с акустической гитарой, американскими фолковыми интонациями, а тексты пестрят отличным юмором. В программе будут как трогательные сольные романсы, так и бодрые роковые песни в составе группы «Хьюго».

Акустика и электроника, лирика и драйв, но неизменно отличный вокал в совершенно разных настроениях и жанрах. Концерт для тех, кто любит авторскую музыку бардов.

Зачем сходить: чтобы расслабиться и отдохнуть, наполнится силами, данный квартирник отлично с этим справится.

Поклонники ламповых концертов, особенно ценящие уникальные акустические звучания, наверняка оценят коллекцию музыкальных инструментов известных артистов. Например, гитары Александра Розенбаума стали неотъемлемой частью его узнаваемого стиля, добавляя особое звучание его песням.