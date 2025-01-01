Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Концерты 3 ламповых концерта для ценителей

3 ламповых концерта для ценителей

Иногда хочется уйти от суеты, спрятаться от шума и устроить себе томный вечер с вином и авторской музыкой. Для ценителей ламповой атмосферы советуем 3 концерта из афиши «Бродячей собаки» в Новосибирске.

 

Все 3
По году
Сбросить
Павел Пиковский
Павел Пиковский
авторская песня
Эмма Смит
Эмма Смит
блюз, соул
Канцлер Ги
Канцлер Ги
рок
Сбросить
Жанр
Все Авторская песня Рок Блюз Соул

Эмма Смит

Легенда британского джаза. Также томный вечер продлят и другие жанры: R'n'B, блюз и соул. Отличная музыка, невероятный голос и ламповая атмосфера бара.

Выступления Эммы Смит всегда эмоциональные и полные магии джаза. Подойдёт тем, кто в концертах любит не слэм и крики, а релакс и красоту музыки.

Зачем сходить: чтобы расслабиться после рабочего дня с вином под красивую музыку.

Канцлер Ги

Майя Котовская, известная как Канцлер Ги, имеет свой уникальный стиль, который сложно охарактеризовать коротко. Это и фолк, и блюз, и рок-н-ролл в одном флаконе, динамичные песни и романтические баллады. Тематика песен также разнообразна ― как жизненные, так и около фольклорные.

Мистические звуки сменяются хард роком, таинственные напевы переходят в драйвовый вокал. Концерты Канцлер Ги дают полный набор впечатлений, чтобы зритель испытал самые разные эмоции.

Зачем сходить: чтобы сбросить негатив, наполнится позитивом и зарядиться энергией.

Павел Пиковский

Павел Пиковский сочетает в своём творчестве черты авторской песни и русского рока. Его классический вокал сочетается с акустической гитарой, американскими фолковыми интонациями, а тексты пестрят отличным юмором. В программе будут как трогательные сольные романсы, так и бодрые роковые песни в составе группы «Хьюго».

Акустика и электроника, лирика и драйв, но неизменно отличный вокал в совершенно разных настроениях и жанрах. Концерт для тех, кто любит авторскую музыку бардов.

Зачем сходить: чтобы расслабиться и отдохнуть, наполнится силами, данный квартирник отлично с этим справится.

Поклонники ламповых концертов, особенно ценящие уникальные акустические звучания, наверняка оценят коллекцию музыкальных инструментов известных артистов. Например, гитары Александра Розенбаума стали неотъемлемой частью его узнаваемого стиля, добавляя особое звучание его песням.

Выбор редакции
От «Черной птицы» до «Уэнсдэй»: 11 сериалов 2022 года, которые хочется номинировать на «Оскар»
От «Черной птицы» до «Уэнсдэй»: 11 сериалов 2022 года, которые хочется номинировать на «Оскар»
6 лучших фэнтези-экранизаций: от «Звездной пыли» до «Благих знамений»
6 лучших фэнтези-экранизаций: от «Звездной пыли» до «Благих знамений»
Цепляют с первой серии: 10 молодежных сериалов, которые намного круче «Ривердейла»
Цепляют с первой серии: 10 молодежных сериалов, которые намного круче «Ривердейла»
Чип — незаконный сын главного героя? Шокирующая теория о настоящем грехе принца из «Красавицы и чудовища»
Обманывают ожидания — в хорошем смысле: короткие турецкие сериалы, которые смотрятся на одном дыхании
Скучали по Факерам? Франшиза «Знакомство с родителями» получает 4 часть — кто же вернется на экраны?
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше