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3 концерта Новосибирска для романтического свидания

Лето ― время, когда хочется влюбляться и радоваться жизни.Если у вас начинаются отношения, или вы давно вместе, но хочется интересно провести вместе время, у нас есть вариант. Советуем три концерта в Новосибирске для романтического отдыха.

 

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Распахни свои крылья. Живой концерт путешествие и световое гала-шоу
Распахни свои крылья. Живой концерт путешествие и световое гала-шоу
эстрада
Эмма Смит
Эмма Смит
блюз, соул
Grinevich Band Exclusive
Grinevich Band Exclusive
блюз
Grinevich Band
блюз
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Жанр
Все Эстрада Блюз Соул

Grinevich Band

Трио музыкантов, которые несут блюзовые мотивы от Урала до Дальнего Востока. Они дарят слушателям свет, любовь, грув и культурное просвещение, исполняя музыку корней, ту, с которой всё начиналось. Вы услышите как хиты Джимми Хендрикса, Б.Б. Кинга, так и менее известные, но всё равно зажигающие и проникновенные композиции.

Это особенный концерт, потому что к трём парням присоединяется клавишник. Таким образом к знакомым блюзовым песням добавятся звуки органа и рояля!

Зачем посетить: чтобы раскрепоститься, снять границы и создать позитивное настроение вечера. Концерт группы Grinevich Band поможет в этом.

Эмма Смит

Легенда британского джаза. Певица, постоянно экспериментирующая с жанрами, поэтому во время концерта прозвучат блюз, соул и R'n'B,. Отличная музыка, невероятный голос и уютная атмосфера бара.

Выступления Эммы Смит всегда эмоциональные и полны магии джаза. Подойдёт тем, кто в концертах ценит не слэм и крики, а релакс и красоту музыки.

Зачем посетить: чтобы в приятной компании, за бокалом вина, насладиться хорошей музыкой. Отличный вариант для романтического вечера.

Распахни свои крылья

Концерт и зрелищное шоу. С одной стороны ― известные песни, которые были переработаны ведущими саунд-продюсерами топовых групп, разрывающих чарты. С другой ― захватывающее дух световое представление.

Помимо шоу, зрителей ждут призы ― поездки в спа-отели, возможность полетать в аэротрубе, сеансы флоатинга, различные аксессуары и множество других. А те, кто сидит в первом ряду, смогут поужинать с артистами. Для этого нужно зарегистрироваться.

Зачем посетить: чтобы провести необычное свидание и по-настоящему удивить партнёра. Возможно, удастся и приз выиграть.

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